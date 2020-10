FOCUS TMW - Oggi El Clásico Barça-Real Madrid: i pronostici di Eto'o, Kluivert e Puyol

focus Oggi El Clásico Barça-Real Madrid: i pronostici di Eto'o, Kluivert e Puyol

"El Clásico", molto più di una semplice sfida calcistica. La novantesima stagione de LaLiga, questo pomeriggio alle ore 16:00 tra le mura del Camp Nou, metterà davanti Barcellona e Real Madrid per la prima volta nel 2020-2021 e per la 243esima nella storia. Un big match di livello internazionale, inconsuetamente senza pubblico ma comunque sempre spettacolare, che TuttoMercatoWeb.com ha avuto il piacere di presentare attraverso i pareri di tre grandi leggende azulgranas e altrettante merengues a margine dell'ultima "Gala de Embajadores y Patrocinadores de LaLiga".

Samuel Eto'o, Patrick Kluivert e Carles Puyol: parola agli ex Barça.

Samuel Eto'o: "Sarà davvero strano vedere un Clásico senza pubblico, ma questa resta comunque una partita unica. Spero davvero che Barça e Real offrano in campo lo spettacolo che tutti ci aspettiamo. Personalmente, dopo tutto quello che è successo in estate, mi piacerebbe se fosse Messi il giocatore decisivo...".

Patrick Kluivert: "Questo Clásico arriva subito, quando siamo ancora all'inizio della stagione, e non credo quindi che possa essere decisivo. In questo campionato ci sono tante squadre capaci di battere le cosiddette big, ne andrà fatta di strada per vincere il titolo... Un Barça-Real, in ogni caso, cambia sempre qualcosa nell'una e nell'altra squadra: tutti vogliono vincere una sfida del genere e il risultato, positivo o negativo che sia, ti dà o ti toglie sempre qualcosa a livello mentale".

Carles Puyol: "Non credo che ci sia un chiaro favorito oggi, anche perché siamo ancora all'inizio del campionato. Sia Barça che Real stanno cercando la giusta quadra, i giusti meccanismi di gioco... Vengono entrambe da una sconfitta e da una gara sofferta ne LaLiga (rispettivamente contro Getafe e Cadiz, ndr) e al Camp Nou mi aspetto quindi tanta voglia di rivincita su tutti e due i fronti. Vincere un Clásico è sempre importante e io spero ovviamente che possano trionfare i blaugrana. Secondo me possono farcela, sono fiducioso".