FOCUS TMW - Parma, bilancio positivo. Compreso l'errore a favore con l'Inter

Tirando le somme, nelle prime 8 giornate di campionato il Parma ha vissuto un buon rapporto con il VAR e più in generale con gli arbitraggi. Nella gara contro la Juve manca probabilmente un rosso a Cuadrado sul finale di partita, mentre l'episodio più lampante è quello con l'Inter, col Parma favorito dalla errata decisione di Manganiello di non concedere il penalty ai nerazzurri.

IL CAMPIONATO DEL PARMA

1^ giornata Parma-Udinese 2-2

Arbitro sig. Calvarese. Al 28' tocco di mano di Gagliolo dopo una respinta di Sepe. Calvarese lo giudica involontario, il VAR conferma. Al 64' rigore per l'Udinese, con l'arbitro che chiama il VAR e riguarda le immagini con l'on field review confermando il mani di Grassi.

2^ giornata SPAL-Parma 1-0

Arbitro sig. Orsato. Al 38' giudica bene un tocco col petto e non col braccio di Gagliolo. E il VAR non può far altro che confermare.

3^ giornata Parma-Juventus 1-2

Arbitro sig. Doveri: dopo pochi minuti contatto Gagliolo-Pjanic che l'arbitro vede e giudica regolare. Al 40' giusto ammonire Bernardeschi per simulazione. La ripresa scorre via senza intoppi, anche se nel finale Cuadrado avrebbe meritato il rosso per l'intervento su Ceravolo.

4^ giornata Inter-Parma 0-1

Arbitro sig. Manganiello: al 56' l'arbitro chiama il VAR per controllare un mani di Dimarco su cross di Perisic. Ma non va all'"on field review" e nega il rigore (che effettivamente c'era) all'Inter. Si è affidato al giudizio dei colleghi senza rivedere di persona e ha sbagliato, andando contro al protocollo.

Sul gol del Parma di Dimarco fra palla e portiere c'è un giocatore crociato in sospetto fuorigioco. Anche qui VAR non interpellato.

Qua e là altre decisioni discutibili, come un fallo da 'cartellino arancione' di Gagliardini su Di Gaudio neanche sanzionato e, un minuto dopo, il mancato giallo a Sepe.

5^ giornata Parma-Cagliari 2-0

Arbitro sig. Calvarese: consulto col VAR (Nasca) sul vantaggio del Parma per sospetto fuorigioco di partenza di Inglese. Il VAR convalida, giustamente, la rete ducale.

6^ giornata Napoli-Parma 3-0

Arbitro sig. Doveri: partita senza episodi clamorosi, Milik è in posizione regolare in entrambe le azioni che conclude a rete. Al 3’ della ripresa viene servito sul filo del fuorigioco da Insigne, al 40’ raccoglie il tiro-cross strozzato di Verdi ben al di qua della linea difensiva del Parma e può realizzare la doppietta personale.

7^ giornata Parma-Empoli 1-0

Arbitro sig. Pairetto: al 33’ gol di Gervinho, che parte in posizione regolare. Al 35' giallo fiscale per Iacoponi, al 75' giusto non fischiare il rigore per il contatto Zajc-Gagliolo.