FOCUS TMW - Parma, tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sessione di mercato invernale piuttosto turbolenta per il Parma, che inseguiva almeno quattro acquisti per allungare la rosa a disposizione di D'Aversa, ma che ha dovuto soprattutto stare in difesa per rintuzzare gli assalti ai propri talenti di maggior spicco. Entra in questo elenco senza dubbio Dejan Kulusevski, acquisto dalla Juventus ma che il Parma ha mantenuto in rosa almeno fino a giugno. E nell'ultimo turbolento giorno di mercato, fallito il tentativo di acquistare un attaccante, se n'è invece andato sbattendo la porta Gervinho. Anche se, per il momento, manca l'ufficialità.

ACQUISTI -

Chi si aspettava una serie di colpi in grado di abbassare l'età media della rosa e aggiungere giocatori di proprietà al club, in ottica prossima stagione, è rimasto deluso: quattro arrivi, tutti in prestito, ma non l'attaccante che D'Aversa e tifosi si aspettavano dopo il grave infortunio a Inglese. Raggiunto invece l'obiettivo di allungare la panchina, grazie ad un arrivo per reparto: Radu darà il cambio a Sepe dopo il ko di quest'ultimo, Caprari sarà un'alternativa preziosa nel tridente, Regini per il pacchetto difensivo e il primo arrivato, Kurtic, è un jolly di centrocampo prezioso che si integra perfettamente nell'idea di gioco del tecnico di Stoccarda.

L'elenco completo degli acquisti di gennaio:

Vasco Regini (difensore, Sampdoria) - Prestito

Gianluca Caprari (attaccante, Sampdoria) - Prestito con diritto di riscatto

Ionuț Radu (portiere, Genoa) - Prestito

Jasmin Kurtic (centrocampista, SPAL) - Prestito con obbligo di riscatto

CESSIONI -

Gli addii ufficiali non mettono insieme, sommati, neanche un minuto in campo col Parma in questa stagione: Machin e Da Cruz continueranno il loro campionato altrove ma erano comunque già in prestito dall'inizio della stagione. Alastra, terzo portiere designato, ha visto gli spazi ridursi ulteriormente con l'arrivo di Radu ed è andato al Pescara. Attenzione però al colpo di coda derivato dal mercato del Vicino Oriente: Gervinho ha firmato in extremis con l'Al Sadd nella nottata di ieri, proprio allo scadere del mercato qatariota e con quello italiano abbondantemente chiuso. Non c'è ancora un comunicato ufficiale, ma anche qualora l'operazione saltasse, il comportamento avuto dall'ivoriano ha indispettito non poco la società.

L'elenco completo delle cessioni di gennaio:

Pepín Machin (Pescara) - Definitivo

Fabrizio Alastra (Pescara) - Prestito

Alessio Da Cruz (Sheffield Wednesday) - Prestito con diritto di riscatto