"L'Italia dei fenomeni", la squadra che "torna a farci sognare" e che "parte per vincere l'Europeo casalingo". Dopo tanti titoli e parole, finalmente tocca al campo: stasera l'Under 21 azzurra di Gigi Di Biagio scende in campo con l'obiettivo di fare sin da subito risultato, in un girone complicatissimo che prevede oltre alla Spagna, avversario odierno al Renato dall'Ara di Bologna ore 21 (diretta scritta su TMW, come di consueto), anche Belgio e Polonia (Gruppo A). Ma le tre fortissime formazioni non saranno certo le uniche avversarie sul cammino degli Azzurrini, che partono con ambizioni altissime dopo i "rientri" dei vari Barella, Zaniolo, Kean e non solo dalla Nazionale Maggiore. In questi ultimi giorni vi abbiamo guidato alla scoperta delle 12 squadre che parteciperanno alla competizione che si chiuderà il 30 giugno con la finalissima di Udine, eccole di seguito analizzate al microscopio gradi ai nostri esperti:

