FOCUS TMW - Prestiti in C, stop di Ghirelli. Ecco la situazione delle 20 di A

© foto di Antonio Vitiello

Con l'Assemblea di Lega svoltasi ieri a Firenze la Lega Pro ha dato il via ad un vero e proprio nuovo corso tecnico. Basta liste Under e Over e spazio a una unica lista per le sessanta formazioni di Serie C con l'unico limite di avere solo sei giocatori in prestito dalle leghe maggiori Una decisione che, se ratificata ufficialmente, cambierà completamente il volto della terza serie di conseguenza del calciomercato italiano. Sono infatti tantissimi i giocatori di proprietà di club di Serie A e Serie B oggi in prestito in C. Un vero e proprio universo di calciatori che annualmente (per non dire semestralmente) vengono spostati da squadra a squadra in cerca della giusta occasione. Di seguito il panorama completo dei calciatori attualmente in prestito da club di Serie A al società di Lega Pro (dati transfermarkt.it):

ATALANTA - 28 calciatori in prestito

Alessandro Turrin (portiere, Imolese)

Roberto Talento (portiere, Giana Erminio)

Stefano Mazzini (portiere, Carrarese)

Alessandro Santopadre (portiere, Paganese)

Alberto Dossena (difensore, Pistoiese)

Andrea Boffelli (difensore, Pro Patria)

Riccardo Gatti (difensore, Monopoli)

Alberto Alari (difensore, Carrarese)

Stefano Marchetti (difensore, Rimini)

Lorenzo Migliorelli (difensore, Virtus Entella)

Mbaye Seck (difensore, Giana Erminio)

Christian Mora (difensore, Pro Patria)

Tommaso Tentoni (difensore, Alessandria)

Mario Pugliese (difensore, Cavese)

Alessandro Eleuteri (difensore, Ravenna)

Nicolas La Vigna (centrocampista, Pontedera)

Thomas Bolis (centrocampista, Monza)

Roberto Ranieri (centrocampista, Imolese)

Isnik Alimi (centrocampista, Rimini)

Federico Chiossi (centrocampista, Robur Siena)

Modou Badjie (centrocampista, Rimini)

Denis Hergheligiu (centrocampista, Feralpisalò)

Alessandro Mallamo (esterno, Novara)

Gabriel Lunetta (esterno, SudTirol)

Emmanuel Latte Lath (esterno, Carrarese)

Tiziano Tulissi (esterno, Reggina)

Simone Mazzocchi (attaccante, SudTirol)

Giacomo Parigi (attaccante, Paganese)

BOLOGNA - 9 giocatori in prestito

Mouhamadou Sarr (portiere, Alma Juventus Fano)

Federico Ravaglia (portiere, SudTirol)

Fabrizio Brignani (difensore, Pisa)

Hamza El Kaouakibi (difensore, Pistoiese)

Giordano Trvade (centrocampisti, Ravenna)

Andrea Vassallo (esterno, Renate)

Emiliano Pattarello (esteno, Renate)

Aaron Mattia Tabacchi (attaccante, Imolese)

Simone Rossetti (attaccante, Imolese)

CAGLIARI - 6 giocatori in prestito

Matteo Cotali (difensore, Olbia)

Simone Pinna (difensore, Olbia)

Fabrizio Caligara (centrocampista, Olbia)

Roberto Biancu (centrocampista, Olbia)

Daniele Ragatzu (attaccante, Olbia)

Damir Ceter (attaccante, Olbia)

CHIEVO VERONA - 16 giocatori in prestito

Alessandro Confente (portiere, Reggina)

Filippo Pavoni (portiere, Fermana)

Michele Rigione (difensore, Novara)

Edoardo Sbampato (difensore, Alessandria)

Cesare Pogliano (difensore, Reggina)

Giovanni Nuti (difensore, Gubbio)

Ansoumana Sané (difensore, Pro Patria)

Michele Troiani (difensore, Piacenza)

Nicola Danieli (centrocampista, Virtus Verona)

Yusupha Bobb (centrocampista, Cuneo)

Andrea Magrini (centrocampista, Pontedera)

Victor da Silva (attaccante, Alma Juventus Fano)

Michael Fabbro (attaccante, Robur Siena)

Ngissah Bismark (attaccante, Viterbese)

Andrea Isufaj (attaccante, Lucchese)

Damir Bartulovic (attaccante, Albissola)

EMPOLI - 11 giocatori in prestito

Gabriel Meli (portiere, Pistoiese)

Alessandro Giacomel (portiere, Virtus Verona)

Marco Imperiale (difensore, Robur Siena)

Davide Seminara (difensore, Reggina)

Davide Zappella (difensore, Arezzo)

Samuele Damiani (centrocampsita, Viterbese)

Massimiliano Benucci (centrocampista, Arezzo)

Alberto Picchi (centrocampista, Pistoiese)

Tommaso Fantacci (centrocampista, Pistoiese)

Alessandro Piu (esterno, Pistoiese)

Vincenzo Plescia (attaccante, Gubbio)

FIORENTINA - 7 giocatori in prestito

Michele Cerofolini (portiere, Bisceglie)

Petko Hristov (difensore, Ternana)

Pierluigi Pinto (difensore, Arezzo)

Luca Zanon (difensore, Robur Siena)

Luzayadio Bangu (centrocampsita, Bisceglie)

Amidu Salifu (centrocampista, Arezzo)

Giuseppe Caso (esterno, Cuneo)

FROSINONE - 3 giocatori in prestito

Alessandro Gori (centrocampista, Paganese)

Giorgio Viti (centrocampista, Rimini)

Michele Volpe (attaccante, Rimnini)

GENOA - 14 giocatori in prestito

Marco Albertoni (portiere, Albissola)

Alessio Rollandi (portiere, Carrarese)

Mario Ierardi (difensore, SudTirol)

Marco Soprano (difensore, Fermana)

Giorgio Altare (difensore, Feralpisalò)

Gianni Palmese (difensore, Lucchese)

Lorenzo Callegari (centrocampista, Ternana)

Davide Sibilia (centrocampista, Albissola)

Alessio Quaini (centrocampista, Renate)

Michele Bruzzo (centrocampista, Pontedera)

Mariano Bernardini (centrocampista, Lucchese)

Michele Emmausso (esterno, Cuneo)

Kevin Piscopo (attaccante, Carrarese)

Franco Ferrari (attaccante, Piacenza)

INTER - 13 giocatori in prestito

Michele Di Gregorio (portiere, Novara)

Marco Pissardo (portiere, Monopoli)

Manuel Lombardoni (difensore, Pro Patria)

Marco Sala (difensore, Arezzo)

Andrea Cagnano (difensore, Pistoiese)

Alessandro Mattioli (difensore, SudTirol)

Andrea Bardini (difensore, Rimini)

Andrea Palazzi (centrocampista, Monza)

Lorenzo Tassi (centrocampista, Arezzo)

Andrea Romanò (centrocampista, SudTirol)

Tommaso Brignoli (centrocampista, Rende)

Matteo Rover (esterno, Pordenone)

Vincenzo Tommasone (attaccante, Rieti)

JUVENTUS - 9 giocatori in prestito

Filippo Marricchi (portiere, Novara)

Stefano Pellizzari (difensore, Ravenna)

Francesco Pezziardi (difensore, Pro Vercelli)

Luca Barlocco (difensore, Piacenza)

Nicola Mosti (centrocampista, Imolese)

Giorgio Siani (centrocamposta, Ravenna)

Eric Lanini (attaccante, Imolese)

Stefano Padovan (attaccante, Casertana)

Davide Cais (attaccante, Albissola)

LAZIO - 4 giocatori in prestito

Marius Adamonis (portiere, Casertana)

Lorenzo Filippini (difensore, Cavese)

Giorgio Spizzichino (difensore, Cuneo)

Daniel Bezziccheri (esterno, Albissola)

MILAN .- 3 giocatori in prestito

Gabriele Bellodi (difensore, Olbia)

Matteo Gabbia (difensore, Lucchese)

André Llamas (difensore, Pistoiese)

NAPOLI - 11 giocatori in prestito

Nikita Contini (portiere, Robur Siena)

Maurizio Schaeper (portiere, Viterbese)

Armando Anastasio (difensore, Monza)

Luigi D'Ignazio (difensore, Sambenedettese)

Pio Schiavi (difensore, Juve Stabia)

Umberto Otranto (centrocampista, Fermana)

Mario Prezioso (centrocampista, Vibonese)

Antonio Romano (centrocampista, Casertana)

Alessio Zerbin (esterno, Viterbese)

Raffaele Russo (esterno, Albissola)

Alfredo Bifulco (esterno, Ternana)

PARMA - 23 giocatori in prestito

Michele Nardi (portiere, SudTirol)

Andrea Dini (portiere, Trapani)

Alessandro Minelli (difensore, Rende)

Lorenzo Saporetti (difensore, Renate)

Riccardo Santovito (difensore, Lucchese)

Juan Ramos (difensore, Trapani)

Giacomo Ricci (difensore, Carrarese)

Stefano Scognamillo (difensore, Trapani)

Cristian Cauz (difensore, Piacenza)

Lorenzo Adorni (difensore, Monza)

Emmanuele Matino (difensore, Potenza)

Antonio Junior Vacca (centrocampista, Casertana)

Luigi Scaglia (centrocampista, Carrarese)

Giuseppe Carriero (centrocampista, Catania)

Lorenzo Simonetti (centrocampista, Renate)

Francesco Golfo (esterno, Trapani)

Marco Frediani (esterno, Ternana)

Sebastiano Longo (esterno, Potenza)

Davide Mastaj (esterno, Trapani)

Manuel Nocciolini (attaccante, Ravenna)

Matteo Brunori Sandri (attaccante, Arezzo)

Facundo Lescano (attaccante, Potenza)

Francesco Galuppini (attaccante, Ravenna)

ROMA - 6 giocatori in prestito

Lorenzo Crisanto (portiere, Monopoli)

Andrea Romagnoli (portiere, Pistoiese)

Lorenzo Valeau (difensore, Catania)

Andrea Paolelli (difensore, Gubbio)

Emanuele Spinozzi (centrocampista, Teramo)

Lorenzo Di Livio (centrocampista, Robur Siena)

SAMPDORIA - 10 giocatori in prestito

Wladimiro Falcone (portiere, Lucchese)

Giacomo Piccardo (portiere, Albissola)

Erasmo Mulé (difensore, Trapani)

Filippo Oliana (difensore, Albissola)

Giacomo Ferrazzo (difensore, Juve Stabia)

Antonio Palumbo (centrocampista, Ternana)

Roberto Criscuolo (centrocampista, Rieti)

Federico Furlan (centrocampisrta, Ternana)

Antonio Di Nardo (attaccante, Lucchese)

Domenico Cuomo (attaccante, Bisceglie)

SASSUOLO - 8 giocatori in prestito

Leonardo Fontanesi (difensore, Pontedera)

Andrea Masetti (difensore, Pontedera)

Giovanni Sbrissa (centrocampista, Robur Siena)

Marius Marin (centrocampista, Pisa)

Andrea Cisco (esterno, Albissola)

Giacomo Zecca (esterno, Teramo)

Ettore Gliozzi (attaccante, Robur Siena)

Pietro Cianci (attaccante, Robur Siena)

SPAL - 5 giocatori in prestito

Demba Thiam (portiere, Viterbese)

Fabio Della Giovanna (difensore, SudTirol)

Riccardo Mastrilli (difensore, Bisceglie)

Salvatore Esposito (centrocampista, Ravenna)

Alessandro Bellemo (centrocampista, Pro Patria)

TORINO - 12 giocatori in prestito

Andrea Zaccagno (portiere, Vibonese)

Tommaso Cucchietti (portiere, Alessandria)

Federico Giraudo (difensore, Ternana)

Matteo Procopio (difensore, Reggina)

Lorenzo Carissoni (difensore, Carrarese)

Shady Oukhadda (centrocampista, Albissola)

Gianluca Piccoli (centrocampista, Giana Erminio)

Matteo Rossetti (centrocampista, Renate)

Filippo Berardi (esterno, Monopoli)

Leonardo Candellone (attaccante, Pordenone)

Manuel De Luca (attaccante, Alessandria)

Karlo Butic (attaccante, Arezzo)

UDINESE - 1 giocatore in prestito

Emanuele Rovini (attaccante, Pistoiese)