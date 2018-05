FOCUS TMW - Promossi e retrocessi: i verdetti nei campionati europei

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Chi viene e chi va. A pochissime giornate dal termine, sono già noti tanti verdetti nelle massime e nelle seconde serie dei grandi campionati europei. In Italia, per adesso, note due retrocesse, Verona e Benevento, certo di salire in A solo l'Empoli. E' ufficiale la retrocessione in Championship, in Inghilterra, per lo Stoke City: un tonfo clamoroso, salgono per adesso Wolverhampton e Cardiff City in attesa dei play-off. In Spagna, già note tutte e tre le retrocesse: Depor, Las Palmas e Malaga, nessuna ancora certa di salire a quattro giornate dalla fine. In Germania giù il Colonia e su Norimberga e Fortuna Dusseldorf. In Francia retrocessione matematica del Metz, invece, salgono in Ligue 1 Reims e Nimes.

Serie A - Hellas Verona, Benevento

Premier League - Stoke City

Liga - Deportivo La Coruna, Las Palmas, Malaga

Bundesliga - Colonia

Ligue 1 - Metz

Serie B - Empoli

Championship - Wolverhampton, Cardiff City

Liga 2 - /

Zweite Bundesliga - Norimberga, Fortuna Dusseldorf

Ligue 2 - Reims, Nimes