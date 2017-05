FOCUS TMW - Qual è il budget per il mercato del Milan? Offerte senza freni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mateo Musacchio ha già effettuato le visite mediche. Franck Kessié si presenterà a Casa Milan la prossima settimana e, a ruota, spazio a Ricardo Rodriguez. Il Milan che deve ricostruirsi, e ha nel ritorno in Champions l'obiettivo per la prossima stagione, si sta muovendo sul mercato con una chiarezza e una decisioni che poco ha a che fare con le manovra degli ultimi anni.

Ma qual è il budget del Milan? A giudicare dalle offerte, la nuova proprietà cinese per rifondare la squadra ha messo nelle mani di Fassone e Mirabelli 200 milioni di euro. Solo per i cartellini, senza considerare gli ingaggi e i rinnovi.

Musacchio, ex difensore del Villarreal, è costato 18 milioni di euro. Stessa cifra verrà versata nelle casse del Wolfbsurg per Rodriguez, mentre Kessié frutterà all'Atalanta 28 mln di euro.

Questi gli accordi pressoché raggiunti, ma il Milan ha presentato anche altre offerte ufficiali: un fax con una proposta da 60 milioni di euro è arrivata nella sede del Real Madrid per Alvaro Morata, il centravanti dei sogni per la nuova proprietà.

Serviranno più di 40 milioni di euro, invece, per Biglia e Keita dalla Lazio. Servirà un rilancio anche per Conti: il Milan ha messo sul piatto 17 mln, l'Atalanta ne chiede 24.

Questa la situazione ad oggi, 25 maggio. Stando alle offerte formulate il Milan ha messo sul piatto 180 milioni di euro. Una cifra che subirà un ulteriore incremento dopo i rilanci necessari per chiudere alcune trattative in corso. Budget da 200 milioni, insomma. Basterà per rientrare subito nell'Europa che conta?

Per Mateo Musacchio offerti 18 milioni di euro (arriva al 100%)

Per Franck Kessié offerti 28 milioni di euro (arriva al 99%)

Per Ricardo Rodriguez offerti 18 milioni di euro (arriva al 90%)

Per Lucas Biglia e Keita Balde Diao offerti 40 milioni di euro (arrivano al 50%)

Per Alvaro Morata offerti 60 milioni di euro (arriva al 50%)

Per Andrea Conti offerti 17 milioni di euro (arriva al 50%)