Quanti punti hanno conquistato le 20 squadre di Serie A dalla ripresa del campionato? Di seguito la situazione squadra per squadra, con l'Atalanta che è l'unica ad averle vinte tutte ed è nettamente prima anche in virtù di una gara in più rispetto alle prime inseguitrici. Al secondo posto c'è il Milan, che nell'ultimo turno ha scavalcato la Juventus, terza insieme al Napoli. In coda la SPAL, ieri sconfitta dall'Udinese. Di seguito il dato.

*Atalanta 18 punti

Milan 13

Juventus 12

Napoli 12

*Inter 11

*Sassuolo 11

*Hellas Verona 8

*Cagliari 8

Bologna 7

Udinese 7

*Torino 7

Lazio 6

*Sampdoria 6

Brescia 5

Fiorentina 5

*Parma 4

Lecce 3

Roma 3

Genoa 2

SPAL 1

*=Una gara in più