FOCUS TMW - Quanto sono costate le 8 di Champions: Juve più del Barça

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus è costata più del Barcellona, la Roma non è la Cenerentola del gruppo. Andando a spulciare le varie formazioni che sono scese in campo nell'ultimo turno di Champions League, ci sono dei dati significativi. Il Manchester City è stato di gran lunga il più costoso, a dispetto dei 3 gol subiti contro il Liverpool, comunque secondo per due milioni: 313 contro i 311 del Real Madrid, inferiori rispetto ai 463,5 dei Citizens. La Juventus sfora quota 300 - senza contare ovviamente i panchinari come Pjanic, Matuidi e compagnia - mentre la Roma è poco sopra i 100. Il Siviglia, fanalino di coda, è stato costruito con 69 milioni e spicci, il Bayern Monaco sorpassa il Barcellona: i blaugrana hanno ben quattro calciatori del vivaio, più Piqué pagato 4 milioni di ritorno dallo United.

Roma 102

Alisson 8; Bruno Peres 14, Manolas 15, Fazio 3,5, Kolarov 6; Pellegrini 10, De Rossi 0, Strootman 17,5; Florenzi 0, Dzeko 18, Perotti 10.

Barcellona 185,5

Ter Stegen 11,5; Semedo 30, Pique 4, Umtiti 25, Jordi Alba 14; Sergi Roberto 0, Rakitic 20, Busquets 0, Iniesta 0; Messi 0, Suarez 81.

Liverpool 313

Karius 6, Alexander-Arnold 0, Van Dijk 85, Lovren 25, Robertson 9, Milner 0, Henderson 18, Oxlade-Chamberlain 38, Salah 50, Firmino 41, Mané 41.

Manchester City 463,5

Ederson 40, Walker 51, Kompany 8,5, Otamendi 45, Laporte 65, Fernandinho 40, Silva 29, De Bruyne 76, Gundogan 27, Sane 50, Jesus 32.

Juventus 300,7

Buffon 55; De Sciglio 12, Barzagli 0,5, Chiellini 7,7, Asamoah 18; Douglas Costa 45, Bentancur 10,5, Khedira 0, Alex Sandro 26; Dybala 32, Higuain 94.

Real Madrid 311

Navas 10; Carvajal 6,5, Ramos 27, Varane 14, Marcelo 6,5; Modric 42, Kroos 42, Casemiro 7, Isco 30; Ronaldo 94, Benzema 32

Siviglia 69,4

Soria 0; Navas 0, Kjaer 12,5, Lenglet 5,4, Escudero 3; Pizarro 8,7, N'Zonzi 8; Sarabia 1, Vázquez 16,8, Correa 13,2; Ben Yedder 9.5.

Bayern Monaco 209,5

Ulreich 3,5; Kimmich 8,5, Hummels 35, Boateng 13,5, Bernat 10; Thiago 25, Martínez 44, Vidal 40; Ribery 30, Lewandowski 0, Müller 0.