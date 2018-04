FOCUS TMW - Quanto sono costate le 8 di EL: CSKA solo 3 milioni

© foto di Federico Gaetano

Tre milioni di euro e poco più. È quanto è costato costruire il CSKA Mosca, gran parte dei quali spesi per Wernbloom dall'AZ. Poi c'è Dzagoev, 400 mila euro in tenerissima età, il resto mancia. Poco più di 10 milioni il Salisburgo, avversaria della Lazio, anche se andrebbero conteggiati i soldi spesi pure dal Liefering. Oltre i 200 milioni l'Arsenal - e non è conteggiato Aubameyang - secondo l'Atletico Madrid con 159 milioni, gran parte per Diego Costa.

LAZIO 63,6

Strakosha 0, Radu 4,5, de Vrij 7, Luiz Felipe 0,7; Basta 10,5, Parolo 4,5, Leiva 5,7, Milinkovic-Savic 14, Lulic 3,2; Luis Alberto 4; Immobile 9,5.

SALISBURGO 11,2

Walke 0; Lainer 0,2, Ramalho 0,8, Ćaleta-Car 0, Ulmer 0,6; Haidara 0, Samassékou 0, Schlager 0, Berisha 2,8; Gulbrandsen 0,8, Dabbur 6.

ARSENAL 218,9

Čech 14; Bellerín 0, Mustafi 40, Koscielny 12,5, Monreal 10; Mkhitaryan 0, Ramsey 6,4, Xhaka 45, Wilshere 0; Özil 47; Lacazette 53.

CSKA Mosca 3,4

Akinfeev 0; A.Berezutski 0, Ignashevich 0, V.Berezutski 0; Kuchaev 0, Golovin 0, Natcho 0, Dzagoev 0,4, Schennikov 0; Musa 0, Wernbloom 3.

LIPSIA 87,8

Gulácsi 3; Laimer 7, Konaté 0, Upamecano 10, Klostermann 1; Forsberg 3,7, Demme 0,3, Naby Keïta 24, Bruma 12,8; Augustin 16, Werner 10.

MARSIGLIA 82,8

Yohann Pelé 0; Sakai 0, Kamara 0, Luiz Gustavo 10, Amavi 10; Anguissa 0, Sanson 9: Sarr 2, Ocampos 7,5, Payet 29,3; Mitroglou 15.

ATLETICO MADRID 159,7

Oblak 16; Juanfran 4,2, Savic 25, Godin 8, Lucas Hernández 0; Correa 7,5, Saul 0, Gabi 3, Koke 0; Griezmann 30, Diego Costa 66.

SPORTING 36

Rui Patrício 0; Piccini 2,9, Mathieu 0, Coates 4,7, Coentrão 1; Battaglia 4,5, William Carvalho 0; Bryan Ruiz 1,3, Bruno Fernandes 9,7, Gelson Martins 0; Bas Dost 11,9.