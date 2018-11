FOCUS TMW - Riassunto bilanci: Elliott salva Milan. Rosso Juve, Napoli e Roma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel nostro viaggio odierno fra i bilanci di Serie A si può intuire un campionato con una sola squadra al comando. La Juventus ha fatturato 500 milioni, seppur in negativo di 19, ma è l'unica ad avere un valore di produzione netto intorno ai 400. L'Inter è a 286, con outlook positivo rispetto all'anno scorso: nel 2018-19 andrà ancora meglio con la Champions League, forse lambendo la Juventus in virtù anche di nuovi sponsor acchiappati dalla CL. Roma e Napoli in positivo, ma frequentare la massima competizione internazionale aiuta, il Milan deve fare inversione a U con Elliott. La Lazio fa un discorso a sé con le plusvalenze, un po' come Atalanta, Torino e Fiorentina. In mezzo al guado la Samp, mentre Genoa, Udinese e Bologna sopravvivono con le plusvalenze. Sassuolo e Spal con investimenti da parte delle proprietà, le "povere" sono quelle arrivate dalla B.

Di seguito i link alle squadre.

ATALANTA

FATTURATO 2017: 147 milioni di euro.

BILANCIO: 26,7 milioni di euro.

BOLOGNA

FATTURATO 2017-18: 92,8 milioni di euro.

BILANCIO: - 4,8 milioni di euro.

CAGLIARI

FATTURATO 2017-18: 56 milioni di euro.

BILANCIO: 1 milione di euro.

CHIEVO VERONA

FATTURATO 2016-17: 71 milioni di euro.

BILANCIO: 325 mila euro.

EMPOLI

FATTURATO 2017-18: 35 milioni di euro.

BILANCIO: 4,4 milionI di euro.

FIORENTINA

FATTURATO 2017: 184 milioni di euro.

BILANCIO: 34 milioni di euro.

FROSINONE

FATTURATO 2016-17: 19.95 milioni di euro.

BILANCIO: -28 mila euro.

GENOA

FATTURATO: 93,14 milioni di euro.

BILANCIO: -11,7 milioni di euro.

INTER

FATTURATO: 328 milioni di euro.

BILANCIO: -17,7 milioni di euro.

JUVENTUS

FATTURATO: 504,2 milioni di euro.

BILANCIO: 19,3 milioni di euro.

LAZIO

FATTURATO 207-18: 193 milioni di euro.

BILANCIO: 37 milioni di euro.

MILAN

FATTURATO: 255 milioni di euro.

BILANCIO: -126 milioni di euro.

NAPOLI

FATTURATO 2017-18: 210 milioni di euro (a spanne).

BILANCIO: -15 milioni (a spanne).

PARMA

FATTURATO 2016-17: 6,6 milioni di euro (in C).

BILANCIO: -7,2 milioni di euro (in C).

ROMA

FATTURATO: 320 milioni di euro.

BILANCIO: -25,5 milioni.

SAMPDORIA

FATTURATO: 114 milioni di euro.

BILANCIO: 9,3 milioni di euro.

SASSUOLO

FATTURATO 2017: 91 milioni di euro.

BILANCIO: 4,1 milioni di euro.

SPAL

FATTURATO 2017: 25 milioni di euro.

BILANCIO: -1,5 milioni di euro.

TORINO

FATTURATO: 146,3 milioni di euro.

BILANCIO: 37 milioni di euro.

UDINESE

FATTURATO: 107,5 milioni di euro.

BILANCIO: -1 milione di euro.