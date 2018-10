FOCUS TMW - Riparte la Champions: ecco la situazione girone per girone

© foto di Imago/Image Sport

GRUPPO A - E' il girone meno incerto dopo due turni. Il Monaco in chiara difficoltà, sia in Europa che in Ligue 1, con l'arrivo di Henry proverà a strappare almeno il terzo posto per proseguire l'avventura continentale in Europa League. Borussia Dortmund e Atletico Madrid si contenderanno la prima posizione.

La classifica

Borussia Dortmund 6

Atletico Madrid 6

Club Brugge 0

Monaco 0

Il terzo turno

Borussia Dortmund-Atletico Madrid

Club Brugge-Monaco

GRUPPO B - Solo apparentemente simile al gruppo A, questo raggruppamento vede il Tottenham in palese ritardo ma con tutte le carte ancora a disposizione per rimontare. Certo, l'Inter grazie anche al primo scontro diretto vinto è due passi avanti e un solo risultato positivo nei due scontri diretti col Barcellona potrebbe risultare decisivo ai fini della qualificazione.

La classifica

Barcellona 6

Inter 6

Tottenham 0

PSv Eindhoven 0

Il terzo turno

Barcellona-Inter

PSV-Tottenham

GRUPPO C - Il Napoli è in vetta, ma a causa del passo falso di Belgrado domani dovrà provare a ottenere un risultato positivo al Parco dei Principi per evitare di scivolare al terzo posto. La situazione comunque è ancora tutta da decifrare, con tre squadre in lotta per due posti.

La classifica

Napoli 4

Liverpool 3

Paris Saint-Germain 3

Stella Rossa 1

Il terzo turno

PSG-Napoli

Liverpool-Stella Rossa

GRUPPO D - Tre squadre in un punto e la Lokomotiv ancora a zero. Questa la situazione di quello che da tutti è stato etichettato come il raggruppamento più debole - e tra i più equilibrati - di questa Champions League.

La classifica

Porto 4

Schalke 04 4

Galatasaray 3

Lokomotiv Mosca 0

Il terzo turno

Lokomotiv Mosca-Porto

Galatasaray-Schalke 04

GRUPPO E - Tre squadre in lotta per due posti, con l'Ajax che a sorpresa - grazie alla migliore differenza reti - che in questo momento è in vetta al raggruppamento. Stasera per i lancieri all'Amsterdam Arena l'opportunità di allungare in classifica.

La classifica

Ajax 4

Bayern Monaco 4

Benfica 3

AEK Atene 0

Il terzo turno

Ajax-Benfica

AEK Atene-Bayern Monaco

GRUPPO F - Una sconfitta inattesa e una vittoria sofferta: questo l'inizio della Champions per il Manchester City di Guardiola, secondo nel gruppo F dopo 180 minuti.

La classifica

Olympique Lione 4

Manchester City 3

Shakhtar Donetsk 2

Hoffenheim 1

Il terzo turno

Hoffenheim-Olympique Lione

Shakhtar Donetsk-Manchester City

GRUPPO G - L'ultima vittoria del CSKA contro il Real Madrid ha sparigliato le carte in un raggruppamento che dopo 180 minuti è più incerto del previsto.

La classifica

CSKA Mosca 4

Real Madrid 3

Roma 3

Viktoria Plzen 1

Il terzo turno

Roma-CSKA Mosca

Real Madrid-Viktoria Plzen

GRUPPO H - Due vittorie nelle prime due partite, in caso di vittoria all'Old Trafford la Juventus sarebbe a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale. Occasione da non perdere per il Valencia in terra svizzera per tornare in corsa.

La classifica

Juventus 6

Manchester United 4

Valencia 1

Young Boys 0

Il terzo turno

Manchester United-Juventus

Young Boys-Valencia