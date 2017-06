FOCUS TMW - Ritiri e amichevoli delle 20 squadre di A: 6 agosto Inter-Villarreal

Ritiri, amichevoli e dettagli dell'estate dei 20 club di Serie A. TMW vi propone in un focus i programmi estivi dei nostri club. In molti casi, la programmazione estiva è tutta in costruzione. In altri, è stata già definita da tempo. Di seguito gli aggiornamenti al 30 giugno.

JUVENTUS

10 luglio - Raduno a Vinovo

15-16 luglio - Partenza per il Messico dove il il 18 e 19 luglio si disputerà la 'SupercopaTecate' a Monterrey, contro il Club de Futbol Monterrey e Tigres.

20 luglio - Spostamento negli Stati Uniti per la International Champions Cup.

22 luglio - Amichevole Barcellona-Juventus (A New York)

26 luglio - Amichevole Juventus-Paris Saint-Germain (A Miami)

30 luglio - Amichevole Juventus-Roma (A Boston)

ROMA

7 luglio - Raduno a Pinzolo.

11 luglio - Test in famiglia

14 luglio - Amichevole contro avversario ancora da definire e rientro nella Capitale.

16-17 luglio - Partenza per gli USA.

19 luglio - PSG-Roma (Detroit, International Champions Cup)

25 luglio - Roma-Tottenham (New York, International Champions Cup)

30 luglio - Juventus-Roma (Boston, International Champions Cup)

10 agosto - Siviglia-Roma (Siviglia, Trofeo Antonio Puerta)

1 o 2 settembre - Roma-Chapecoense

NAPOLI

3 luglio - Raduno a Castel Volturno

5 luglio - Partenza per Dimaro (sede del ritiro estivo)

12 luglio - Napoli-US Bassa Anaunia, ore 18 a Dimaro

15 luglio - Napoli-Trento, ore 21 a Trento

18 luglio - Napoli-Carpi, ore 21 a Trento

22 luglio - Napoli-Chievo, ore 21 a Trento

25 luglio - Rientro da Dimaro

29/30 luglio - Partenza per Monaco di Baviera: l'1 e il 2 agosto il Napoli con Bayern Monaco, Atletico Madrid e Liverpool parteciperà all'Audi Cup.

ATALANTA

10-12 luglio - Inizio ritiro a Rovetta.

26 luglio - Amichevole Atalanta-Lille

30 luglio - Fine del ritiro a Rovetta.

1 agosto - Amichevole ad Altach contro il Borussia Dortmund.

LAZIO

8 luglio - Arrivo ad Auronzo di Cadore (sede del ritiro)

12 luglio - Amichevole contro il CS Auronzo

16 luglio - Amichevole contro Rappresentativa del Cadore.

19 luglio - Amichevole contro la Triestina

22 luglio - Amichevole contro la SPAL valida per il 'Trofeo Tre Cime di Lavaredo'

22 luglio - Partenza da Auronzo

MILAN

3/4 luglio - Test fisici per i calciatori

5 luglio - Raduno a Milanello e inizio della preparazione estiva.

11 luglio - Amichevole contro il Lugano (Stadio Cornaredo, Lugano)

14 luglio - Partenza per la Cina per partecipare alla International Champions Cup.

18 luglio - Amichevole Milan-Borussia Dortmund (Tianhe Stadium, Guangzhou)

22 luglio - Amichevole Bayern Monaco-Milan (Shanghai Stadium, Shanghai)

24 luglio - Ritorno dalla Cina.

27 luglio - Via alla stagione con l'andata del terzo turno preliminare di Europa League.

INTER

6 luglio - Ritrovo a Riscone di Brunico.

9 luglio - Amichevole contro la squadra tirolese WSG Swarovski Wattens.

15 luglio - Amichevole contro il Norimberga (club di Bundesliga)

16 luglio - Rientro da Riscone di Brunico.

19 luglio - Partenza per Nanchino

21 luglio - Amichevole Inter-Schalke 04 (International Champions Cup)

24 luglio - Amichevole Inter-Olympique Lyonnais (International Champions Cup)

24 luglio - Partenza per Singapore.

27 luglio - Amichevole Bayern Monaco-Inter (International Champions Cup)

29 luglio - Amichevole Chelsea-Inter (International Champions Cup)

29 luglio - Rientro in Italia

6 agosto - Amichevole Inter-Villarreal allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto.

12 agosto - Amichevole contro il Betis Siviglia allo stadio 'Via del Mare' di Lecce

FIORENTINA

8 luglio - Inizio del ritiro a Moena.

12 Luglio - Amichevole Fiorentina-Val di Fassa Team

15 Luglio - Amichevole Fiorentina-Trentino Team

19 Luglio - Amichevole Fiorentina-AC Trento

22 Luglio - Amichevole Fiorentina-Bari

23 luglio - Fine del ritiro a Moena

29 luglio - Amichevole Fiorentina-Sporting Lisbona (Allo stadio 'Josè Alvalade' di Lisbona)

30-31 luglio - Partenza per la Germania

6 agosto - Amichevole Wolfsburg-Fiorentina

7 agosto - Ritorno dalla Germania (Allo stadio Volkswagen Arena di Wolfsburg)

TORINO

14 luglio - Inizio del ritiro a Bormio

16 luglio - Amichevole Torino-Casateserogoredo

20 luglio - Amichevole Torino-Olginatese

23 luglio - Amichevole Torino-Renate

28 luglio - Fine del ritiro a Bormio

29 luglio - Amichevole Guingamp-Torino (Allo Stade du Roudourou, Francia)

1-2 agosto - Inizio seconda fase del ritiro in Austria.

4 agosto - Amichevole Torino-Huddersfield Town (A Jenbach, Austria)

5-6 agosto - Rientro in Italia.

SAMPDORIA

11 luglio - Inizio del ritiro a Ponte di Legno

15 luglio - Sampdoria-Sellero Novelle (Al centro sportivo di Temù, Brescia)

22 luglio - Sampdoria-Feralpisalò (Al centro sportivo di Temù, Brescia)

26 luglio - Sampdoria-Cremonese (Al centro sportivo di Temù, Brescia)

29 luglio - Sampdoria-Hellas Verona (Allo stadio 'Briamasco' di Trento)

29 luglio - Conclusione del ritiro a Ponte di Legno.

2 agosto - Amichevole Manchester United-Sampdoria (A Dublino, Irlanda)

5 agosto - Amichevole Swansea-Sampdoria (A Swansea, Galles)

CAGLIARI

8 luglio - Inizio del ritiro a Pejo

16 luglio - Amichevole Cagliari-Rappresentativa Val di Pejo

22 luglio - Fine del ritiro a Pejo

24 luglio - Raduno ad Aritzo

25 luglio - Inizio del ritiro ad Aritzo

28 luglio - Memorial Pagliuca con Avellino e Cremonese (da confermare)

30 luglio - Amichevole Olbia-Cagliari

31 luglio - Fine del ritiro ad Aritzo

SASSUOLO

9 luglio - Raduno a Formigine

13 luglio - Partenza per Vipiteno-Racines

14 luglio - Inizio del ritiro

29 luglio - Ritorno a Sassuolo

3 agosto - Presentazione della squadra 2017/18

9-10 agosto - Trofeo TIM

UDINESE

6 luglio - Ritrovo della squadra al Bruseschi

15 luglio - Fine del lavoro al Bruseschi e trasferimento in Carinzia

16 luglio - Inizio del ritiro a Sankt Veit

19 luglio - Amichevole contro avversario da individuare

23 luglio - Amichevole contro avversario da individuare

26 luglio - Amichevole contro avversario da individuare

30 luglio - Amichevole Udinese-Hannover 96

30 luglio - Fine del ritiro a Sankt Veit

5 agosto - Amichevole alla Dacia Arena contro avversario da individuare

CHIEVO VERONA

4 luglio - Ritrovo al centro Sportivo

4 e 5 luglio - Test fisici al Centro medico e riabilitativo Atlante a Verona

6 luglio - Presentazione nel Centro sportivo Veronello

7 luglio - Inizio del ritiro a Brentonico

9 luglio - Amichevole Chievo Verona-Rappresentativa juniores Trentino (A Brentonico)

12 luglio - Amichevole Chievo Verona- Top 22 dilettanti veronesi (A Brentonico)

15 luglio - Amichevole Chievo Verona-Lugano (A Brentonico)

15 luglio - Fine del ritiro a Brentonico

18 luglio - Seconda fase del ritiro a San Zeno di Montagna

22 luglio - Amichevole Napoli-Chievo Verona (A Trento)

25 luglio - Amichevole Ciliverghe-Chievo Verona (A San Zeno di Montagna)

26 luglio - Amichevole Chievo Verona-Trento

29 luglio - Fine del ritiro a San Zeno di Montagna

29 luglio - Amichevole Carpi-Chievo Verona (A Carpi)

3-4 agosto - Amichevole contro avversario da individuare

6 agosto - Amichevole SPAL-Chievo Verona (A Ferrara)

BOLOGNA

2 luglio - Inizio del pre-ritiro a Castiadas

8 luglio - Fine del pre-ritiro a Castiadas

12 luglio - Inizio del ritiro a Castelrotto

15 luglio - Amichevole contro avversario da individuare

16 luglio - Amichevole contro avversario da individuare

22 luglio - Amichevole Südtirol-Udinese

23 luglio - Amichevole contro avversario da individuare

26 luglio - Fine del ritiro al Castelrotto

30 luglio- Inizio del ritiro a Kitzbühel

31 luglio/4 agosto - Due amichevoli contro avversari da individuare

4 agosto - Fine del ritiro a Kitzbühel

5 agosto - Amichevole Hoffenheim-Bologna (A Sinsheim, Germania)

GENOA

10 luglio - Ritrovo a Neustift im Stubaital

11 luglio - Inizio del ritiro

15 luglio - Amichevole Genoa-Rappresentativa Val Stubai

19 luglio - Amichevole Genoa-Göztepe Spor Kulübü

22 luglio - Amichevole Genoa-Tgs 1899 Hoffenheim

22 luglio - Fine del ritiro a Neustift im Stubaital

2 agosto - Inizio del ritiro a Bardonecchia

9 agosto - Fine del ritiro a Bardonecchia

CROTONE

13-14 luglio - Inizio del ritiro a Moccone

3-4 agosto - Fine del ritiro a Moccone.

SPAL

7 luglio - Ritrovo presso il Centro Sportivo “G.B. Fabbri” di Ferrara

8 luglio - Test fisici al mattino e partenza, nel pomeriggio per Tarvisio (Udine)

15 luglio - Amichevole SPAL-Tamai

19 luglio - Amichevole SPAL-Campodarsego

21 luglio - Fine del ritiro di Tarvisio e partenza in serata per Auronzo di Cadore

22 luglio - Amichevole Lazio-SPAL per il Trofeo “Tre Cime di Lavaredo”

26 luglio - Amichevole SPAL-Triestina

29 luglio - Fine del ritiro di Auronzo di Cadore; in serata partenza per Firenze

30 luglio - Amichevole Perugia-SPAL

6 agosto - Amichevole SPAL-Chievo Verona (A Ferrara)

HELLAS VERONA

5 luglio - Raduno a Peschiera e test atletici per i calciatori

8 luglio - Inizio del ritiro a Primiero San Martino di Castrozza

12 luglio - Partitella in famiglia (A Mezzano)

15 luglio - Amichevole Hellas Verona-Triestina (A Mezzano)

22 luglio - Amichevole Hellas Verona Trapani (A Mezzano)

23 luglio - Fine del ritiro a Primiero San Martino di Castrozza

29 luglio - Amichevole Hellas Verona-Sampdoria (A Trento)

6 agosto - Amichevole Newcastle-Hellas Verona (A Newcastle)

BENEVENTO

8 luglio - Inizio del ritiro di Sestola (Modena)

22 luglio - Fine del ritiro di Sestola e inizio della preparazione a Brunico (Bolzano)

31 luglio - Fine del ritiro di Brunico