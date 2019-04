FOCUS TMW - Rivoluzione Roma, il borsino: rimarranno solo in 7

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tempo di rifondazione per la Roma. Anzi, di rivoluzione perché sono davvero pochissimi i sicuri per la prossima estate. Molti galleggiano tra l'incertezza, nel migliore dei casi, e la possibilità di cambiare casacca. Difficile fare una previsione attuale, ma il gruppo si divide in tre, con l'idea che molto dipenderà da un finale di campionato sempre in bilico.

Chi resta - Confermato Antonio Mirante, ma è un ruolo marginale, quello di secondo portiere. In difesa si ripartirà da Florenzi, possibilmente promosso capitano, più Fazio, sebbene l'annata in corso non sia la migliore in giallorosso. A centrocampo rimane il tridente di italiani, cioè Cristante, Pellegrini e Zaniolo. Davanti è quasi certo il rinnovo di El Shaarawy, uno dei pochi a brillare nell'annata.

Chi è incerto - Fuzato è in bilico, così come Karsdorp - con grosso rischio minusvalenza dopo le ultime stagioni non propriamente brillanti. Anche Juan Jesus è tutt'altro che sicuro della riconferma, mentre dovrebbe rimanere Santon: condizionale d'obbligo, ma solo perché arrivato nel corso dell'ultima estate. A metà è insicuro il rinnovo di De Rossi, come confermato ieri da Totti, così come Pastore, più per una questione di mancanza di interesse che per una reale voglia di tenerlo in rosa. In attacco Under è in bilico, può essere la cessione dolorosa ma necessaria, mentre Kluivert alla fine potrebbe rimanere.

Chi va via - Robin Olsen oramai è arrivato al capolinea della sua avventura capitolina, così come Ivan Marcano, arrivato a parametro zero un anno fa e con l'idea di una rescissione. Kostas Manolas se ne andrà per una questione di plusvalenze e di bilancio. Nzonzi ha qualche estimatore rimasto, anche e soprattutto a Siviglia con Monchi, Coric ha deluso e non verrà confermato. La questione più problematica è davanti: Dzeko ha intenzione di andare via dopo la lite con El Shaarawy, Schick sembra l'ombra di se stesso e giocare di più potrebbe aiutarlo - così come cambiare aria - Perotti piace, e molto, al solito Boca Juniors.