FOCUS TMW - Roma, dubbi alla prima col Toro. Buona gestione col Milan

Fonte: in collaborazione con Ivan Cardia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pronti via e subito qualche dubbio nella gara col Torino per il contatto Iago Falque-Fazio. Bene l'utilizzo del VAR nella gara col Milan poi vinta dai rossoneri, ma la tecnologia ha giocato un ruolo importante anche nell'ultima gara contro l'Empoli. Soprattutto sul rigore concesso all'Empoli per mani di Under, anche se poi Caputo ha sbagliato dal dischetto.

IL CAMPIONATO DELLA ROMA

1^ giornata Torino-Roma 0-1

Arbitro sig. Di Bello: al 48' annullato un gol a Iago Falque. Decisivo l'intervento del VAR perché la rete inizialmente il direttore di gara aveva convalidato la rete. Giusta la correzione per l'off-side di Meité che aveva servito l'assist. All'80' sempre Iago Falque cade in area dopo un contatto con Fazio: in questo caso il VAR non viene chiamato in causa, resta qualche dubbio.

2^ giornata Roma-Atalanta 3-3

Arbitro sig. Fabbri: buona gestione. Al 79' Fazio trattiene Rigoni che non cade, prosegue e alla fine deve accontentarsi di un calcio d'angolo. Giusta la punizione in favore della Roma che porta al pareggio di Manolas.

3^ giornata Milan-Roma 2-1

Arbitro sig. Guida: al 61' Higuain segna il 2-1 e l'arbitro inizialmente convalida. Il VAR però suggerisce di rivedere, il Pipita risulta in fuorigioco seppur di poco e giustamente il gol viene annullato dopo il controllo. VAR protagonista in altre due circostanze: al 79' Nzonzi segna e Guida convalida. Interviene il VAR che fa annullare la rete per tocco di mano. Nel finale la tecnologia conferma la buona posizione di Cutrone sul gol.

4^ giornata Roma-Chievo 2-2

Arbitro sig. Mazzoleni. Al 38' l'episodio più controverso col contatto Kolarov-Stepinski in area di rigore. Per fare chiarezza basta il silent check del VAR che conferma la regolarità dell'azione.

5^ giornata Bologna-Roma 2-0

Arbitro sig. Massa: al 36' Dzemaili è in evidente posizione di fuorigioco sul gol di Mattiello, giudicata però passiva sia dall'arbitro che dal VAR. Manca un'espulsione a Cristante al 52' per doppia ammonizione.

6^ giornata Roma-Frosinone 4-0

Arbitro sig. Di Bello: al 13' manca un giallo a Pastore, una minuzia in una gara molto semplice da gestire.

7^ giornata Roma-Lazio 3-1

Arbitro sig. Rocchi: al 70' qualche discussione sulla punizione da cui nasce il 2-1 (ammonito Badelj nell'occasione), ma la chiamata è giusta. Sul gol del 3-1 segnato a tre minuti dal novantesimo Fazio sembra in fuorigioco ma il guardalinee non alza la bandierina. Il VAR conferma, e ricordiamo che da quest'anno sull'off-side il margine di errore per le decisioni prese con l'aiuto della tecnologia è sostanzialmente azzerato.