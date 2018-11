FOCUS TMW - Sassuolo, Mapei dà 23 milioni. Fatturato in calo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rimane stabile l'utile del Sassuolo, intorno agli 8,8 milioni di euro prima delle imposte, per il 2017. Così il netto è di circa 4,1 milioni di euro, in aumento rispetto ai 3,8 dell'anno precedente. Insomma, un'azienda sana che riesce, nonostante un fatturato calato dell'11% - dovuto alla mancata qualificazione europea - a produrre utile. Certo, il problema è che è Mapei a mantenere la continuità aziendale di un valore di produzione netto di 69,7 milioni di euro, agendo per 23 tra 18 di sponsor e 5 di pubblicità. Ci sono anche 21,5 milioni di player trading che porta il tutto a 91 milioni.

I DIRITTI TELEVISIVI - Per il 2017 influiscono per il 48% del totale, in linea con le grandi d'Italia. Questo perché Mapei è un partner commerciale molto forte e, rispetto alle altre di medio cabotaggio, investe tanto sul sodalizio neroverde. Basti pensare che Mapei pareggia l'indotto primario di Suning: 23 milioni di euro di Regional Sponsor, 18 più 5 per il Sassuolo.

I COSTI - Sono diminuiti di circa 4,5 milioni di euro per il personale, rappresentando comunque il 65,6 del fatturato netto. Il CdA si garantisce 1,6 milioni di euro, mentre i compensi per gli agenti arrivano a 3,2 milioni. Gli ammortamenti sono di 15,8 milioni.

MAPEI E PLAYER TRADING - Il riscatto di Gregoire Defrel, da parte della Roma e accaduto a marzo 2018, darà una mano significativa al bilancio del Sassuolo del prossimo anno, così quello di Politano aiuterà il 2019. La continuità aziendale è quindi aiutata dalle plusvalenze (è successo anche per Pellegrini, Iemmello, Antei, Vita e Laribi per il 2017) con Acerbi e Falcinelli. La realtà è che Mapei rappresenta comunque il bastone per la vecchiaia del Sassuolo che, altrimenti, avrebbe qualche problema economico in più e la necessità di cedere i propri gioielli.