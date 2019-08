FOCUS TMW - Scudetto, retrocesse, top e flop: la stampa fa le carte alla A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttomercatoweb.com fa le carte al campionato. Torna oggi, come di consueto, il sondaggio tra i rappresentanti della stampa italiana. Undici quesiti, undici verdetti. Chi vincerà lo Scudetto? Chi sarà sul podio? Chi saranno club e giocatori rivelazione, chi andrà a picco, retrocedendo, e chi deluderà? Chi sarà pichichi e chi MVP? E a chi toccherà la poco ambita palma di primo esonerato? Undici speciali e undici voci che pubblichiamo oggi, nel giorno del via al campionato. Si parte. E tornano i verdetti della stampa.

Chi vincerà lo Scudetto? La sorpresa: la Juventus non raccoglie il plebiscito. Anzi. Ma le alternative sono due. CLICCA QUI

Quali saranno le prime tre? Cambia l'ordine ma la certezza resta una. Per tutti gli undici giornalisti interpellati le tre squadre sono sempre le stesse. CLICCA QUI

Quale sarà la squadra rivelazione? Il Cagliari di Nainggolan, l'ennesimo Genoa rivoluzionato di Preziosi. Però non mancano altre sorprese... CLICCA QUI

Quale sarà la squadra delusione? La Fiorentina, nonostante Ribery. Ma occhio pure al Torino e c'è chi ha votato anche le due romane... CLICCA QUI

Quali saranno le tre retrocesse? Occhio alle neopromosse che già tremano. Ma se c'è chi considera il Genoa possibile sorpresa, c'è chi lo vede in B. E pure il Parma... CLICCA QUI

Chi sarà capocannoniere? Spoiler: il più votato è Cristiano Ronaldo. Però c'è spazio anche per vecchie conoscenze e per un nuovo acquisto. Dell'Inter... CLICCA QUI

Chi sarà l'MVP? Tanti nomi: Lukaku, Chiesa, ma pure De Ligt e il 'classico' Cristiano Ronaldo. Undici voci e tante sorprese... CLICCA QUI

Chi sarà il giocatore flop della stagione? Occhio a Rabiot. Stella o... Flop? Tra chi non scommette su Milik o Balotelli, c'è pure chi dice 'il flop sarà Godin'... CLICCA QUI

Chi sarà il giocatore rivelazione? Un nome su tutti: Hirving Lozano. Chucky è il preferito del sondaggio di TMW ma non c'è solo lui tra gli undici nomi... Anche Aaron Ramsey. CLICCA QUI

Chi sarà la 'Panchina d'Oro'? Maurizio Sarri non è considerato come favorito. Antonio Conte e Carlo Ancelotti sono i due nomi in pole ma non sono i soli della lista... CLICCA QUI