FOCUS TMW - Sempre presenti in A: Inter in testa, Napoli e Juve a zero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo dodici giornate di campionato in archivio, salgono a sette le squadre dove nessun giocatore è rimasto sempre in campo. Tra queste anche Napoli e Juventus, che hanno ruotato anche i portieri tra Serie A e Champions League. Chi ha più titolarissimi è senza dubbio Spalletti: ben quattro giocatori hanno sempre giocato e non sono mai stati sostituiti dal tecnico toscano in undici partite.

Atalanta /

Benevento /

Bologna /

Cagliari /

Chievo Verona Sorrentino, Cacciatore

Crotone Cordaz

Fiorentina Sportiello, Astori

Genoa Perin, Rossettini

Inter Handanovic, Miranda, Skriniar, Perisic

Juventus /

Lazio Strakosha*

Milan G. Donnarumma

Napoli /

Roma Alisson*

Sampdoria Silvestre, Torreira*

Sassuolo Consigli, Cannavaro, Acerbi

Spal Gomis

Torino Sirigu, N'Koulou, Ljajic

Udinese /

Verona Nicolas

* Una partita in meno