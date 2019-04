© foto di Giacomo Morini

Sono dodici gli esoneri decisi dai presidenti di Serie A nelle 31 giornate del campionato 2018/19 disputate fino a questo momento. Protagoniste indiscusse quattro squadre, si tratta di Chievo, Empoli, Genoa e Udinese che hanno cambiato guida tecnica in corso d'opera per due volte e sono adesso al terzo allenatore. Tra le big, spicca la decisione della Roma di silurare Eusebio Di Francesco dopo l'eliminazione dalla Champions League per affidare la panchina fino a fine stagione a Claudio Ranieri. Hanno cambiato anche Bologna, Frosinone e Fiorentina. Di seguito il dato.

La situazione degli allenatori di Serie A

Atalanta: Gian Piero Gasperini

Bologna: Filippo Inzaghi (1ª-21ª); Sinisa Mihajlovic (22ª-)

Cagliari: Rolando Maran

ChievoVerona: Lorenzo D'Anna (1ª-8ª); Gian Piero Ventura (9ª-12ª); Domenico Di Carlo (13ª-)

Empoli: Aurelio Andreazzoli (1ª-11ª); Giuseppe Iachini (12ª-27ª), Aurelio Andreazzoli (28ª-)

Frosinone: Moreno Longo (1ª-16ª); Marco Baroni (17ª-)

Fiorentina: Stefano Pioli (1ª-31ª); Vincenzo Montella (32ª-)

Genoa: Davide Ballardini (1ª-8ª); Ivan Jurić (9ª-14ª); Cesare Prandelli (15ª-)

Inter: Luciano Spalletti

Juventus: Massimiliano Allegri

Lazio: Simone Inzaghi

Milan: Gennaro Gattuso

Napoli: Carlo Ancelotti

Parma: Roberto D'Aversa

Roma: Eusebio Di Francesco (1ª-26ª), Claudio Ranieri (27ª-)

Sampdoria: Marco Giampaolo

Sassuolo: Roberto De Zerbi

SPAL: Leonardo Semplici

Torino: Walter Mazzarri

Udinese: Julio Velázquez (1ª-12ª); Davide Nicola (13ª-28ª); Igor Tudor (29ª-)