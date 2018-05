FOCUS TMW - Serie A 18/19: quattro panchine non ancora assegnate

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A dieci giorni dalla chiusura del campionato, questa la situazione relativa agli allenatori che guideranno le squadre di Serie A (per ora 19, in attesa dei play-off di Serie B). Quattro le società che non hanno ancora sciolto le riserve: Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari.

Juventus - Allegri (confermato)

Napoli - Ancelotti (nuovo)

Roma - Di Francesco (confermato)

Inter - Spalletti (confermato)

Lazio - Filippo Inzaghi (confermato)

Milan - Gattuso (confermato)

Atalanta - Gasperini (confermato)

Fiorentina - Pioli (confermato)

Torino - Mazzarri (confermato)

Sampdoria - Giampaolo (confermato)

Sasssuolo - da definire

Genoa - Ballardini (confermato)

ChievoVerona - D'Anna (confermato)

Udinese - da definire

Bologna - da definire

Cagliari - da definire

SPAL - Semplici (confermato)

Empoli - Andreazzoli (confermato)

Parma - D'Aversa (confermato)