FOCUS TMW - Serie A, 23 tecnici sotto contratto e 2 panchine libere (per poco)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono 23 gli allenatori che hanno un contratto con i club di Serie A e due panchine sono ancora libere. Questa la situazione dei tecnici nel nostro campionato in una settimana che dovrebbe essere quella giusta per ufficializzare l'accordo di Roberto De Zerbi col Sassuolo e quello di Filippo Inzaghi con il Bologna. Il club neroverde ha risolto il contratto con Giuseppe Iachini, mentre quello rossoblù ha ancora a libro paga Roberto Donadoni.

Napoli, Genoa, Udinese e Cagliari le altre squadre che hanno due allenatori sotto contratto. Mentre in casa Torino l'accordo con Sinisa Mihajlovic scadrà a fine mese, così come quello di Vincenzo Vivarini con l'Empoli e quelli di Luigi Delneri e Massimo Oddo con L'Udinese. Questa la situazione in attesa dell'ultima promossa.

Juventus - Massimiliano Allegri

Napoli - Carlo Ancelotti/Maurizio Sarri

Roma - Eusebio Di Francesco

Inter - Luciano Spalletti

Lazio - Simone Inzaghi

Milan - Gennaro Gattuso

Atalanta - Gian Piero Gasperini

Fiorentina - Stefano Pioli

Torino - Walter Mazzarri

Sampdoria - Marco Giampaolo

Sassuolo - Nessuno sotto contratto (Roberto De Zerbi a un passo per la prossima stagione)

Genoa - Ivan Juric/Davide Ballardini

ChievoVerona - Lorenzo D'Anna

Udinese - Igor Tudor/Julio Velazquez

Genoa - Ivan Juric/Davide Ballardini

Bologna - Roberto Donadoni (Filippo Inzaghi a un passo per la prossima stagione)

Cagliari - Massimo Rastelli/Rolando Maran

Empoli - Aurelio Andreazzoli

Parma - Roberto D'Aversa