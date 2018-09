FOCUS TMW - Serie A, ecco le percentuali di calciatori italiani nelle 20 rose

Fonte: ha collaborato Gaetano Mocciaro

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi ha analizzato la situazione squadra per squadra.

Il Parma è la squadra più italiana della Serie A, anche se paradossalmente i ducali non forniscono alcun giocatore alla Nazionale. Il dato che emerge è chiaro: chi punta a salvarsi attinge maggiormente entro i propri confini, senza disdegnare una puntata all'estero, come dimostrano squadre come SPAL e Sassuolo, fino a poco tempo fa realtà autarchiche o quasi. Per trovare una big bisogna scendere al nono posto con la presenza del Milan: i rossoneri hanno iniziato a guardare in casa propria una volta finite le vacche grasse e fortunatamente ha trovato una Primavera particolarmente florida, come dimostrano le presenze di Donnarumma e Cutrone. Anche la Juventus mantiene uno zoccolo duro italiano, nonostante siano andate via due colonne come Buffon e Marchisio. Malino la Roma, male Inter e Lazio. Malissimo il Napoli fanalino di coda con l'Udinese.

Percentuale calciatori italiani in rosa

Parma 75%

Frosinone 71%

SPAL 63%

Sassuolo 61%

Cagliari 58%

Torino 53%

ChievoVerona 52%

Empoli 46%

Milan 43%

Juventus 42%

Sampdoria 40%

Genoa 37%

Roma 34%

Atalanta 33%

Bologna 32%

Inter 28%

Lazio 24%

Fiorentina 22%

Napoli 19%

Udinese 19%