focus Serie A, la Top 10 degli Under 21: il Milan domina la scena con cinque giocatori

In questi due giorni abbiamo proposto la classifica dei migliori 100 giocatori di Serie A secondo la media voti di Tuttomercatoweb. Ed emerge come siano i grandi "vecchi" a dominare la graduatoria, con il 39enne Zlatan Ibrahimovic sul gradino più alto del podio seguito dal 35enne Cristiano Ronaldo. Senza dimenticare nelle prime posizioni over-30 come Gomez, Caputo, Mkhitaryan, Pedro. Eppure qualche pennellata di verde si riece a vedere. Perché se è pur vero che il contributo di Ibrahimovic al primo posto del Milan sia enorme, dall'altra parte è curioso per un Paese considerato non per giovani che al primo posto della Serie A ci sia la squadra con l'età media più bassa di tutte. E non a caso nella Top 10 dei giocatori nati dal 1° gennaio 1999 vi siano ben cinque uomini di Pioli. A spezzare il dominio un Kulusevski che fin qui sta confermando tutto il suo talento, non patendo il passaggio dal Parma alla Juventus. Genoa e Cagliari sono le altre squadre rappresentate, con ben due giocatori a testa.

1. KULUSEVSKI (Juventus) 6.60

2. LEAO (Milan) 6.60

3. SCAMACCA (Genoa) 6.38

4. GABBIA (Milan) 6.38

5. SOTTIL (Cagliari) 6.36

6. SAELEMAEKERS (Milan) 6.36

7. ZAPPA (Cagliari) 6.30

8. BRAHIM DIAZ (Milan) 6.30

9. ROVELLA (Genoa) 6.20

10. DONNARUMMA (Milan) 6.20