FOCUS TMW - Serie A, la Top 11 del 29° turno. Settebello da 7.5

Tanto Cagliari nella Top 11 del 29° turno di Serie A. I sardi vincono e convincono a Verona, allontanandosi dalla zona calda della classifica, sebbene i successi delle squadre coinvolte per non retrocedere non lasciano i sardi ancora tranquilli. I colpi esterni di Lazio e Napoli regalano alla formazione due giocatori a testa. Anche SPAL, Atalanta, Udinese e Bologna hanno il loro portabandiera. Nessun migliore assoluto, con 7 giocatori a prendere 7.5 (Barella, Destro, Gomez, Koulibaly, Mertens, Luca Pellegrini, Pussetto). Questa la formazione ideale, modulo 4-2-3-1:

THOMAS STRAKOSHA

Inter-Lazio 0-1

Voto che potrebbe essere la media tra le parate, tutte importanti, e lo stile, magari da rivedere. Verrebbe da dire che è più importante essere efficaci che belli.

FABRIZIO CACCIATORE

ChievoVerona-Cagliari 0-3

Suo il cross al bacio per il tris di Ionita. Controlla bene Giaccherini, sarà rimpianto da queste parti.

FRANCESCO VICARI

Frosinone-SPAL 0-1

Sceglie il giorno giusto per realizzare il suo primo gol in Serie A. L'anticipo di testa sul corner di Kurtic è da grande attaccante, in difesa non sbaglia nulla.

KALIDOU KOULIBALY

Roma-Napoli 1-4

Centocinquantesima in Serie A, gioca novanta minuti senza una singola sbavatura. Ha fisico, personalità, intelligenza tattica, senso della posizione. Statuariamente perfetto.

LUCA PELLEGRINI

ChievoVerona-Cagliari 0-3

Dal suo sinistro nasce l'1-0, da un suo recupero il 3-0. Tanta roba. Contende a Barella il ruolo di MVP.

NICOLO' BARELLA

ChievoVerona-Cagliari 0-3

Da quando Maran l'ha messo tra le linee, non ha più il coraggio di toglierlo. Impressionante, per forza e qualità, l'azione del 2-0. Nel secondo tempo porta avanti un altro coast to coast che meriterebbe maggior fortuna. Giocatore vero.

SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC

Inter-Lazio 0-1

Finalmente segna contro una grande, ritrovando il feeling con il gol che nelle ultime settimane era andato perduto. È su buoni livelli di forma, non ancora come la scorsa stagione.

IGNACIO PUSSETTO

Udinese-Genoa 2-0

Dà il via all'azione dell'1-0, nel secondo tempo libera De Paul che però spreca. Poi si rifa dando a Mandragora la palla del 2-0. Tenta anche la gloria personale in un paio di occasioni, senza frutti. Scatta e strappa, fa ammattire Criscito.

ALEJANDRO GOMEZ

Parma-Atalanta 1-3

Una volta che ha la palla tra i piedi non gliela togli più. È un pericolo costante, soprattutto con i suoi suggerimenti illuminanti. Uno vale il gol di Pašalić per l'1-1, l'altro è l'apertura per Castagne che vale il gol di Zapata.

DRIES MERTENS

Roma-Napoli 1-4

Segna e corre tra le braccia dei tifosi del Napoli. Ciro, Ciro, gli cantano, lui che è oramai napoletano d'adozione. Ha raggiunto Cavani tra i marcatori in Serie A, piccolo grande Matador in salsa belga.



MATTIA DESTRO

Bologna-Sassuolo 2-1

Entra, segna, decide, rinasce. Una storia pazzesca, un possibile nuovo inizio. Per lui, per il Bologna