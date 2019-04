FOCUS TMW - Serie A, la Top 11 del 30° turno: è dominio interista

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dominio interista nella Top 11 del 30° turno di Serie A. Il 4-0 con cui la squadra di Spalletti ha schiantato il Genoa mette ben quattro giocatori nella formazione ideale. Due giocatori a testa per Sassuolo ed Empoli. Atalanta, Juventus e Fiorentina completano l'opera con un giocatore a testa. Im migliori del weekend Josip Ilicic, Roberto Gagliardini e Mauro Icardi: per tutti e tre un 8 in pagella.

ANDREA CONSIGLI

Sassuolo-ChievoVerona 4-0

Un paio di parate nel corso del primo tempo, inoperoso nella ripresa fino al rigore parato a Giaccherini nel finale.

GIOVANNI DI LORENZO

Empoli-Napoli 2-1

Come un diesel. Parte piano, poi comincia a macinare metri e nel secondo tempo - oltre al gol decisivo - fornisce una prestazione da migliore in campo.

MERIH DEMIRAL

Sassuolo-ChievoVerona 4-0

Ruba la scena nei primi 45', con la doppia marcatura di testa a beffare Sorrentino e l'intero ChievoVerona. Abbatte le resistenze difensive avversarie e blocca le poche azioni interessanti degli ospiti. Nel finale è sua l'ingenuità su Stepinski, regalando il penalty al Chievo.

LEONARDO BONUCCI

Cagliari-Juventus 0-2

Efficace quanto elegante nelle retrovie, spietato quando si tratta di entrare in area avversaria. Si infila nella terra di nessuno e colpisce di testa per il gol dello 0-1, sorprendendo ben quattro avversari che stavano provando a rimediare alla mancata marcatura del centrale bianconero.

KWADWO ASAMOAH

Genoa-Inter 0-4

Qualche sbavatura a livello difensivo in avvio, però l'assist del gol partita (il primo) è tutto suo. E da lì in poi fila tutto liscio come l'olio.

ROBERTO GAGLIARDINI

Genoa-Inter 0-4

Il Genoa gli porta bene, anzi benissimo. Dopo la doppietta di novembre, è lui ad aprire e chiudere le marcature. Altri due gol contro i rossoblù: fosse per lui, immaginiamo, giocherebbe sempre contro il Grifone.

GERSON

Roma-Fiorentina 2-2

Gara di qualità, quella del brasiliano di proprietà della Roma. Nel primo tempo regala un bell'assist a Muriel, non sfruttato. Poi segna il gol del momentaneo secondo vantaggio viola.

JOSIP ILICIC

Atalanta-Bologna 4-1

Destro, sinistro, ritmo ritmo. Lo sloveno in 9 minuti spazza via il Bologna con due gol uno più bello dell'altro con entrambi i piedi. E non contento serve l'assist del 3-0. Impatto impressionante.

DIEGO FARIAS

Empoli-Napoli 2-1

Poco più di un anno fa è stato a un passo dal Napoli. E stasera proprio contro il Napoli ha disputato una partita perfetta: tecnica, corsa, sacrificio e il gol che ha sbloccato il match.



IVAN PERISIC

Genoa-Inter 0-4

Il velo sul primo gol di Gagliardini, poi la rete su assist di Icardi. Quali che siano i problemi interni allo spogliatoio, in campo parla la stessa lingua dell'argentino e si vede.

MAURO ICARDI

Genoa-Inter 0-4

Torna lui e l'Inter è tutta un'altra cosa. Prima sbaglia un gol che per lui sarebbe facile, poi si conquista e trasforma con freddezza la rete del 2-0. Chiude servendo a Perisic la palla del tris. Qualche tifoso si sarà pentito dei cori. Icardi uomo di miglioramenti.