FOCUS TMW - Serie A, la Top 11 del 31° turno: Kean-Piatek guidano l'attacco

4-3-1-2 il modulo della formazione ideale del 31° turno di Serie A. Kean-Piatek la coppia d'attacco da 7.5 in pagella, assistita da un De Paul decisivo nel successo dell'Udinese nella sfida salvezza contro l'Empoli. Anche l'argentino prende 7.5 così come un Radu quasi insuperabile, decisivo nel pari del Genoa a Napoli e Pulgar, glaciale dal dischetto contro il ChievoVerona. Si confema affidabilissimo il turco Demiral, positivo contro la Lazio dopo la doppietta segnata al ChievoVerona. Tanta Roma del presente e futuro: De Rossi trascinatore dei giallorossi a Marassi e Manolas tornato muro. E un Luca Pellegrini che a Cagliari continua la crescita.

IONUT RADU

Napoli-Genoa 1-1

Vede all'ultimo il tiro di Mertens, che lo sorprende. Poi chiude qualsiasi varco ed è decisivo con le sue parate. Se il Genoa riesce a pareggiare, gran parte del merito è del portiere.

MERIH DEMIRAL

Lazio-Sassuolo 2-2

Ruvido al punto giusto, puntuale come un orologio e atleticamente straripante. Caicedo annullato e anche Immobile ben presto capisce che dalla zona del turco è bene tenersi alla larga.

BARTOSZ SALAMON

Fiorentina-Frosinone 0-1

A inizio partita rischia tantissimo perdendo palla sul pressing di Muriel. Ma per il resto si rende protagonista di una grande partita fatta di attenzione, concentrazione e scelte giuste nei momenti cruciali. Non si vergogna si spazzare quando le cose si fanno complicate.



KOSTAS MANOLAS

Sampdoria-Roma 0-1

Una delle migliori partite stagionali del centrale greco, assolutamente perfetto e fondamentale con diverse chiusure decisive. Dalle sue parti non si passa.

LUCA PELLEGRINI

Cagliari-SPAL 2-1

Ha più gamba di Dickmann ed è padrone totale della fascia mancina. Giocatore dal presente luminoso ma che pure in chiave futura fa ben sperare la Roma che l'ha ceduto in Sardegna a gennaio. Più evidente nel primo tempo, questo perché poi Maran decide di disegnare il suo Cagliari più a trazione destra nella ripresa.

ERICK PULGAR

Bologna-ChievoVerona 3-0

Detta i tempi con precisione, molto ordinato. Ha il merito di essere freddo dal dischetto: 2 rigori trasformati in 3 minuti, in una partita fondamentale per la corsa alla salvezza. Implacabile.

DANIELE DE ROSSI

Sampdoria-Roma 0-1

Solo con la presenza in campo dà fiducia e sicurezza alla sua Roma. Poi si toglie anche lo sfizio di decidere la sfida con un gol da grande opportunista. Uomo ovunque, uomo squadra.

ROLANDO MANDRAGORA

Udinese-Empoli 3-2

Un altro gol da applausi, l'ex Juve d'altronde difficilmente realizza reti banali. È proprio il suo siluro di sinistro da fuori area a portare infatti in vantaggio l'Udinese al termine di un primo tempo imprevedibile ed emozionante.

RODRIGO DE PAUL

Udinese-Empoli 3-2

Magia da fuori area con un classico tiro alla De Paul che non lascia scampo a Dragowski. È il più pericoloso nella formazione friulana e riscatta alla grande l'errore dal dischetto dell'andata trasformando impeccabilmente il penalty del 2-2. Punto di riferimento che sta tornando ai suoi livelli.

MOISE KEAN

Juventus-Milan 2-1

E adesso chi lo ferma più? Ancora una volta decisivo, una conclusione potente e precisa che lascia di sasso Reina. E porta la Juventus a un passo dallo Scudetto.

KRZYSTOF PIATEK

Juventus-Milan 2-1

Una furia nell'area bianconera: alla seconda occasione a disposizione non perdona e batte Szczesny. Anche nella ripresa è tra gli ultimi ad arrendersi.