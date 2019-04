FOCUS TMW - Serie A, la Top 11 del 33° turno: Zapata devastante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Duvan Zapata decisivo nel successo dell'Atalanta e miglior giocatore del 33° turno di Serie A. Il colombiano è l'unico ad essersi meritato un 8 in pagella grazie al gol e all'assist che ha permesso agli orobici di ribaltare la partita del San Paolo. Nel posticipo di pasquetta spicca anche l'incredibile prestazione di Josip Ilicic. Nel weekend sono tre giocatori a mettersi maggiormente in evidenza: Nico Pulgar, rinato sotto la gestione Mihajlovic e autore di un gol capolavoro contro la Sampdoria; Andrea Petagna, che a Ferrara ha trovato una impressionante continuità nel segnare e con due reti schianta l'Empoli e salva virtualmente gli estensi; infine Salvatore Sirigu: straordinario a Genova, ma ormai le sue performances sono una piacevole abitudine. Questa la formazione tipo del 33° turno, secondo un modulo 4-3-1-2.

SALVATORE SIRIGU

Genoa-Torino 0-1

Parata straordinaria nel primo tempo su Lerager. Si ripete a pochi minuti dalla fine su Kouamé.

CRISTIAN ANSALDI

Genoa-Torino 0-1

Primo tempo a giri bassi, rischiando anche grosso su Lerager che quasi va in gol battendolo sul tempo. Cambia fascia nella ripresa e segna il gol della pesantissima vittoria.

NIKOLA MILENKOVIC

Juventus-Fiorentina 2-1

Il gol che sblocca la gara è tutto suo. Parte dalla difesa, insacca nella rete avversaria. Dietro sbaglia poco.

DANILO

Bologna-Sampdoria 3-0

Il solito leader della difesa, la solita esperienza al servizio della squadra. E dall'altra parte c'era un certo Fabio Quagliarella.

ALEX SANDRO

Juventus-Fiorentina 2-1

Finalmente decisivo, come poche volte gli è successo in questa stagione. Segna il gol che vale il pari e di fatto lo Scudetto.

STEFANO SENSI

Udinese-Sassuolo 1-1

Già ai tempi del Cesena piaceva ai top club e la crescita è costante ed esponenziale. Oggi interpreta al meglio il ruolo di trequartista, rappresentando una spina nel fianco degli avversari. Elegante nelle giocate, ha grande ritmo e anche freddezza quando necessario. Chiedere a Musso, visto il gol che stava per decidere la gara.

NICO PULGAR

Bologna-Sampdoria 3-0

Il migliore in campo per distacco. Da una sua punizione nasce il primo gol del Bologna, raddoppia sempre su punizione con una splendida conclusione. Il vero e proprio trascinatore del Bologna in questo finale di stagione.

PERPARIM HETEMAJ

Lazio-ChievoVerona 1-2

Il colpo di testa, dopo puntuale inserimento, che vale il 2-0 è una delle giocate più belle dell'intera partita. Altro giocatore che il Chievo farà fatica a trattenere.

JOSIP ILICIC

Napoli-Atalanta 1-2

Ingresso determinante, cambia il volto della partita. E non è nemmeno al 100%.

ANDREA PETAGNA

Empoli-SPAL 2-4

Un moto perpetuo tra i centrali del Napoli, anche quando non arrivano palloni utili. Viene premiato nella ripresa quando Hateboer lo serve con i tempi giusti per la rete dell'1-1. Poi va oltre e s'inventa da solo la rete del 2-1: firmata da Pasalic, ma arrivata al termine di un suo grande spunto individuale.

DUVAN ZAPATA

Napoli-Atalanta 1-2

Un moto perpetuo tra i centrali del Napoli, anche quando non arrivano palloni utili. Viene premiato nella ripresa quando Hateboer lo serve con i tempi giusti per la rete dell'1-1. Poi va oltre e s'inventa da solo la rete del 2-1: firmata da Pasalic, ma arrivata al termine di un suo grande spunto individuale.