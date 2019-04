FOCUS TMW - Serie A, la Top 11 del 34° turno: è duopolio Torino-Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

È un 34° turno all'insegna di Torino e Roma. Vero e proprio duopolio in questa Top 11 con 4 giocatori granata e 3 giallorossi. A completare l'opera il solito Cristiano Ronaldo, protagonista del derby d'Italia assieme a Radja Nainggolan; un super Caicedo che rilancia la Lazio anche in campionato, segnando due reti alla Sampdoria e un Amin Younes pedina preziosa del Napoli in questo finale di stagione.

SALVATORE SIRIGU

Torino-Milan 2-0

Risponde presente nella prima frazione su Suso prima e Calhanoglu poi. A dir poco strepitoso su Bakayoko nella ripresa, non arriva sul colpo di testa dell'ex Chelsea ma in quella circostanza ci pensa la traversa a impedire il gol. Vince il duello 'azzurro con Donnarumma.

ALESSANDRO FLORENZI

Roma-Cagliari 3-0

Scorribande sulla destra, in compartecipazione con un Kluivert molto ispirato. Non fatica nei recuperi, rientro importante in vista del finale.

ARMANDO IZZO

Torino-Milan 2-0

È nel giro della Nazionale con pieno merito. Fa bene nella propria retroguardia giocando spesso d'anticipo, ma incide anche quando si spinge in zona gol. Se non segna, fa segnare. Accade anche stasera, conquistando il rigore poi trasformato da Belotti.

NICOLAS NKOULOU

Torino-Milan 2-0

Nessuno è in grado di metterlo in difficoltà, vive una serata magica come spesso gli accade in questo periodo. Come tutto il Torino, per la gioia dell'intero stadio.

ALEKSANDAR KOLAROV

Roma-Cagliari 3-0

Straordinaria la sventagliata per Kluivert sul primo gol, alle volte spinge sulla sinistra. Conclude la sua partita con il gol del 3-0, a rimorchio.

ALEX BERENGUER

Torino-Milan 2-0

Una delle migliori partite da quando gioca in Italia. Assiste al meglio Belotti, trovando poi il gol del 2-0 che avvia la festa della torcida granata sugli spalti. Il migliore in campo insieme al compagno di reparto.

JAVIER PASTORE

Roma-Cagliari 3-0

Un bel gol, un altro piazzato che colpisce la traversa a pochissimi centimetri dall'incrocio. Incanta e stupisce, potrebbe essere l'uomo in più per la rincorsa Champions.

RADJA NAINGGOLAN

Inter-Juventus 1-1

Il gol è bellissimo, da solo vale il prezzo del biglietto. Una lucida follia la sua conclusione al volo dai trenta metri, finita in rete anche grazie alla complicità di Szczesny.

AMIN YOUNES

Frosinone-Napoli 0-2

Attivo sulla sinistra, mette in difficoltà i ciociari con la sua velocità e agilità. Sfiora il gol, si procura la punizione vincente trasformata da Mertens. Nella ripresa si toglie la soddisfazione della gioia personale dando sfoggio delle sue qualità tecniche.

CRISTIANO RONALDO

Inter-Juventus 1-1

L'ha riequilibrata quasi da solo. Ha suonato la carica quando il match sembrava saldamente tra le mani dell'Inter e ha trovato la rete del pareggio con un colpo da biliardo: pallone in buca d'angolo.



FELIPE CAICEDO

Sampdoria-Lazio 1-2

Primo tempo devastante: sblocca subito la sfida, poi raddoppia con uno stacco imperioso. C'è in tutte le azioni più pericolose.