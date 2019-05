FOCUS TMW - Serie A, la Top 11 del 36° turno: Mirante super, poker Bologna

© foto di Federico Gaetano

Di seguito la Top 11 del 36° turno di Serie A. Dominio bolognese, con 4 giocatori presenti in formazione. Folta anche la presenza dell'Empoli con tre rappresentanti. ChievoVerona, Milan, Roma e Torino completano il quadro. Migliore della giornata Antonio Mirante, straordinario domenica sera contro la Juventus nel successo della Roma per 2-0. Per lui un 8 in pagella. Questa la formazione ideale (4-3-3):

ANTONIO MIRANTE

Roma-Parma 2-0

All'Olimpico in versione Superman, nel primo tempo compie tre grandi interventi, di cui due superlativi. Blinda la porta e permette alla Roma di conquistare i tre punti nel secondo tempo.

GIOVANNI DI LORENZO

Sampdoria-Empoli 1-2

La solita corsa e il solito spirito di sacrificio sulla fascia destra, poi è lesto a involarsi sulla respinta di Audero dopo il rigore sbagliato da Caputo e insaccare il 2-0 che chiude la partita. Quarto centro in questo campionato, niente male per un laterale.

LYANCO

Bologna-Parma 4-1

C'era comprensibile agitazione dopo il problema fisico che lo ha condizionato in settimana: è diventato insostituibile e il Torino, a piena ragione, lo rivuole al più prendo.

MATTIA BANI

Inter-Chievo 2-0

Mura le offensive nerazzurre, togliendo un gol praticamente fatto. Partita sicura.

LADISLAV KREJCI

Bologna-Parma 4-1

Alla faccia dell'adattato: gioca una partita superba sulla corsia sinistra, che spinge a qualche riflessione futura sul suo ruolo. Potrebbe diventare una opzione anche come titolare.

HAMED JUNIOR TRAORE

Sampdoria-Empoli 1-2

Imbecca alla perfezione Caputo per la prima occasione da rete del match (palo), poi confeziona un assist al bacio per l'1-0 firmato Farias e infine salva il risultato sulla linea dopo un tentativo di Ramirez. È l’anima combattiva della squadra azzurra, man of the match proprio insieme all'autore del primo gol.

ERICK PULGAR

Bologna-Parma 4-1

Propizia ben due autogol, non è da tutti: dapprima col solito calcio piazzato perfetto, poi con un pressing furioso che avrà reso orgoglioso il suo tecnico.

HAKAN CALHANOGLU

Fiorentina-Milan 0-1

Torna al gol dopo 84 giorni, contro quella che è la sua vittima preferita in assoluto. Aveva segnato a Firenze anche l'anno scorso, con un gol alla Bonaventura regala tre punti d'oro ai suoi.

RICCADO ORSOLINI

Bologna-Parma 4-1

Un altro paio di whatsapp alla casa madre, la Juve. Gol che sblocca la gara e tante giocate di qualità nei suoi 90': sarebbe da otto ma manca un facile assist nel primo tempo per l'accorrente Destro.

ANDREA BELOTTI

Torino-Sassuolo 3-2

Primo tempo disastroso, fallisce un calcio di rigore e perde un contrasto aereo che costa il gol dello 0-1. Si trasforma nella ripresa, sfiora subito un gol in rovesciata, poi ne segna 2 tra cui quello decisivo in rovesciata. In mezzo sponde e suggerimenti per i compagni di squadra. È nel pieno della maturità ed è a lui che il Toro si aggrappa per i sogni europei.

DIEGO FARIAS

Sampdoria-Empoli 1-2

Un'oretta scarsa sotto la sufficienza, poi però ecco il gol che porta in vantaggio l'Empoli con un preziosismo di tacco sotto porta su assist di Traoré. E, come se non bastasse, anche la conquista del rigore che porta al raddoppio di Di Lorenzo. È ufficialmente lui il partner che sarebbe servito a Caputo fin dall'inizio della stagione