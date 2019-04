FOCUS TMW - Serie A, momento di forma: crisi Fiorentina, 5 punti in 10 turni

© foto di Giacomo Morini

E' la Juventus già campione d'Italia la squadra che ha conquistato più punti nelle ultime dieci gare di Serie A. La squadra bianconera precede di un punto Atalanta e Torino, probabilmente le squadre più in forma del momento insieme al Bologna che non a caso occupa la quarta posizione in questa speciale graduatoria. Seguono con 17 punti in 10 turni Napoli, Lazio, SPAL e Roma.

Fiorentina ultima - Preoccupa la situazione della squadra viola, che ha la media di mezzo punto a partita. Pezzella e compagni hanno fatto anche peggio del Chievo già retrocesso e del Frosinone penultimo. Di seguito il dato.

Juventus 22 punti nelle ultime dieci giornate

Atalanta 21

Torino 21

Bologna 19

Napoli 17

Lazio 17

SPAL 17

Roma 17

Inter 16

Cagliari 16

Sampdoria 15

Milan 14

Sassuolo 11

Udinese 11

Empoli 8

Parma 8

Frosinone 7

Genoa 7

ChievoVerona 6

Fiorentina 5