Sono cinque gli esoneri dopo 13 giornate di Serie A. Protagonista assoluto il Chievo, fanalino di coda in classifica che a metà novembre è già al suo terzo allenatore: Di Carlo ha preso il posto di Ventura, che a sua volta era subentrato a D'Anna. Hanno preso la squadra in corsa anche Giuseppe Iachini, Davide Nicola e Ivan Juric, con quest'ultimo che è già in bilico: per l'allenatore croato del Genoa sarà decisiva il derby della Lanterna al rientro dalla sosta.

La situazione degli allenatori di Serie a

Atalanta: Gian Piero Gasperini

Bologna: Filippo Inzaghi

Cagliari: Rolando Maran

ChievoVerona: Lorenzo D'Anna (1ª-8ª); Gian Piero Ventura (9ª-12ª); Domenico Di Carlo (13ª-)

Empoli: Aurelio Andreazzoli (1ª-11ª); Giuseppe Iachini (12ª-)

Frosinone: Moreno Longo

Fiorentina: Stefano Pioli

Genoa: Davide Ballardini (1ª-8ª); Ivan Jurić (9ª-)

Inter: Luciano Spalletti

Juventus: Massimiliano Allegri

Lazio: Simone Inzaghi

Milan: Gennaro Gattuso

Napoli: Carlo Ancelotti

Parma: Roberto D'Aversa

Roma: Eusebio Di Francesco

Sampdoria: Marco Giampaolo

Sassuolo: Roberto De Zerbi

SPAL: Leonardo Semplici

Torino: Walter Mazzarri

Udinese: Julio Velázquez (1ª-12ª); Davide Nicola (13ª-)