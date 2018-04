FOCUS TMW - Serie A, stato di forma (10 gare): Juve in fuga, crisi Udinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' la Juventus capolista la squadra che ha conquistato più punti nelle ultime dieci giornate di campionato. Con nove vittorie e un pareggio, la squadra campione d'Italia è nettamente avanti alla Fiorentina (23 punti) e al Napoli che ha perso dai bianconeri 7 lunghezze in dieci turni.

In coda, c'è in evidenza la crisi dell'Udinese che è alle prese con una striscia di nove sconfitte consecutive. Penultimo il Benevento, poi Crotone e Chievo Verona.

Di seguito il dato.

Juventus 28 punti conquistati nelle ultime 10 giornate

Fiorentina 23

Napoli 21

Roma 20

Milan 19

Genoa 17

Inter 16

Atalanta 16

Lazio 15

Torino 14

Bologna 11

SPAL 11

Cagliari 11

Sampdoria 11

Sassuolo 9

Hellas Verona 9

Chievo Verona 8

Crotone 8

Benevento 7

Udinese 1