FOCUS TMW - Serie A, stato di forma (10 gare): Juve-Roma in vetta. Crisi Napoli

Di seguito la classifica relativa ai punti conquistati nelle ultime dieci giornate di Serie A. In vetta ci sono Juventus e Roma, poi la Fiorentina che ieri in rimonta ha battuto il Genoa. Lazio, Inter, Atalanta e Sassuolo hanno tutte fatto meglio del Napoli: la squadra di Sarri negli ultimi dieci turni ha conquistato 16 punti.

Il fanalino di coda, per distacco, è l'Udinese. Male anche Bologna ed Hellas Verona. Di seguito il dato.

Juventus 23 punti negli ultimi 10 turni

Roma 23

Fiorentina 22

Lazio 19

Inter 18

Atalanta 18

Sassuolo 17

Milan 16

Napoli 16

SPAL 15

Crotone 13

Torino 12

Genoa 11

Sampdoria 10

ChievoVerona 9

Benevento 8

Cagliari 8

Bologna 6

Hellas Verona 6

Udinese 1