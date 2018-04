FOCUS TMW - Serie A, stato di forma (10 gare): Milan 2°, Udinese in coda

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Classifica del momento di forma di Serie A relativo alle ultime dieci partite giocate in campionato. Al primo posto c'è la Juventus, che nelle ultime dieci gare di campionato ha conquistato nove vittorie e un pareggio. Seguono Napoli e Milan, con 23 punti, poi Roma, Fiorentina e Inter.

Questa graduatoria mette in evidenza la crisi del Chievo, che con la sconfitta contro la Viola di Pioli nell'ultimo turno ha incassato il settimo ko consecutivo. Penultimo il Benevento, poi il Chievo che ieri nella sfida contro un'altra squadra in crisi, il Sassuolo di Iachini, è stato raggiunto al 95esimo da una punizione da 40 metri di Cassata. Di seguito il dato.

Juventus 28 punti conquistati nelle ultime dieci partite.

Napoli 23

Milan 23

Roma 20

Fiorentina 19

Inter 17

Atalanta 17

Lazio 14

Torino 14

Sampdoria 14

Genoa 13

Bologna 11

SPAL 11

Crotone 9

Cagliari 9

Hellas Verona 9

Sassuolo 8

Chievo Verona 7

Benevento 6

Udinese 4