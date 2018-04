FOCUS TMW - Serie A, stato di forma (5 gare): Crotone come Juve e Napoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito la classifica relativa agli ultimi cinque turni di Serie A. In vetta c'è la Lazio, che ieri nell'ultimo turno della 35esima giornata di Serie A ha vinto a Torino contro i granata. Poi l'Atalanta, in piena zona Europa League grazie alle ultime tre vittorie consecutive, e la Juventus che ha conquistato 10 punti in cinque gare come Roma, Crotone e Napoli. In negativo a spiccare solo l'Udinese e le due veronesi. Di seguito il dato.

Lazio 13 punti conquistati nelle ultime cinque gare di campionato

Atalanta 11

Juventus 10

Roma 10

Crotone 10

Napoli 10

Sassuolo 8

Inter 7

Fiorentina 7

Genoa 7

Sampdoria 7

Milan 6

SPAL 6

Torino 5

Benevento 5

Bologna 4

Cagliari 4

Hellas Verona 3

ChievoVerona 2

Udinese 1