FOCUS TMW - Serie A, stato di forma (5 gare). Rush finale: Roma la più veloce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' la Roma la squadra che ha chiuso meglio la Serie A 2017/18. Nelle ultime cinque giornate, la squadra di Di Francesco ha collezionato quattro vittorie e un pareggio. Poi con dieci punti in cinque match Milan, Juventus e Napoli.

In coda, spiccano le cinque sconfitte in altrettanti match dell'Hellas Verona. Chiusura in sordina anche per Bologna (un pareggio e quattro ko) e per la due genovesi: una vittoria e quattro sconfitte.

Di seguito i punti conquistati nelle ultime cinque giornate

Roma 13 punti

Milan 10

Juventus 10

Napoli 10

Inter 9

SPAL 9

ChievoVerona 9

Sassuolo 9

Lazio 8

Atalanta 8

Crotone 7

Torino 7

Benevento 7

Cagliari 7

Udinese 7

Fiorentina 6

Genoa 3

Sampdoria 3

Bologna 1

Hellas Verona 0