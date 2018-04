FOCUS TMW - Serie A, stato di forma (5 gare): Viola in vetta, Napoli in calo

© foto di Federico De Luca

Classifica del momento di forma di Serie A relativo alle ultime cinque partite giocate in campionato. Al primo posto c'è la Fiorentina, che ha conquistato cinque successi in altrettante gare e a sorpresa s'è rilanciata nella corsa per il settimo posto. Segue la Juventus con quattro vittorie e un pareggio, poi Inter, Roma e Milan. In evidenza anche il calo del Napoli: negli ultimi cinque turni la squadra di Sarri ha conquistato solo otto punti. Di seguito il dato.

Fiorentina 15 punti conquistati nelle ultime cinque partite

Juventus 13

Inter 11

Roma 10

Milan 10

Atalanta 9

SPAL 9

Lazio 8

Napoli 8

Torino 6

Sassuolo 6

Sampdoria 6

Hellas Verona 6

Bologna 5

Chievo Verona 4

Genoa 4

Cagliari 4

Crotone 3

Benevento 3

Udinese 0