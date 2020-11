focus Serie A, Top e Flop 20: Ibrahimovic è di un altro pianeta. Ilicic non va

Zlatan Ibrahimovic si mantiene miglior giocatore della Serie A per media voti: decisivo nella notte di Napoli, lo svedese riesce persino a migliorare il suo rendimento con un 8 in pagella. Non basta pertanto il 7.30 già stratosferico di Cristiano Ronaldo. Podio completato dal colombiano Luis Muriel mentre Matteo Politano è il miglior italiano. Nella controclassifica spicca il secondo posto di Josip Ilicic mentre quasi non sorprende la presenza di Christian Eriksen.

TOP 20

7,50 IBRAHIMOVIC (Milan)

7,30 CRISTIANO RONALDO (Juventus)

7,13 MURIEL (Atalanta)

6,80 POLITANO (Napoli)

6,75 SANCHEZ (Inter)

6,75 MKHITARYAN (Roma)

6,75 CAPUTO (Sassuolo)

6,71 LUKAKU (Inter)

6,71 BERARDI (Sassuolo)

6,63 GOMEZ (Atalanta)

6,63 PEDRO (Roma)

6,60 LEAO (Milan)

6,60 DZEKO (Roma)

6,58 KULUSEVSKI (Juventus)

6,57 SPINAZZOLA (Roma)

6,56 SILVESTRI (Hellas Verona)

6,56 KESSIE (Milan)

6,50 FREULER (Atalanta)

6,50 ZACCAGNI (Hellas Verona)

6,50 LOZANO (Napoli)

FLOP 20

5,20 IACOPONI (Parma)

5,25 ILICIC (Atalanta)

5,25 NKOULOU (Torino)

5,30 DEPAOLI (Atalanta)

5,30 RODRIGUEZ (Torino)

5,33 VLAHOVIC (Fiorentina)

5,36 MARRONE (Crotone)

5,38 LUPERTO (Crotone)

5,38 KOLAROV (Inter)

5,42 VERDI (Torino)

5,42 LASAGNA (Udinese)

5,50 IONITA (Benevento)

5,50 SAU (Benevento)

5,50 DOMINGUEZ (Bologna)

5,50 MARIN (Cagliari)

5,50 GOLEMIC (Crotone)

5,50 MAGALLAN (Crotone)

5,50 CACERES (Fiorentina)

5,50 LERAGER (Genoa)

5,50 ERIKSEN (Inter)