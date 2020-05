focus Serie A, via agli allenamenti individuali: anche Mihajlovic a Casteldebole

Dal 4 maggio è iniziata la Fase 2 per il Paese e anche per il calcio. Dopo alcune polemiche a livello politico, i club di Serie A possono aprire i cancelli ai propri tesserati, su base individuale. Dopo Sassuolo e Lecce, primi club ad accogliere i propri calciatori, per gli allenamenti individuali, anche Juventus e Lazio hanno aperto i cancelli dei rispettivi centri sportivi, ma non solo. Ecco un quadro completo delle 20 società del massimo campionato.

ATALANTA

Gli allenamenti individuali per i giocatori dell'Atalanta sono ripresi ieri, sempre al Centro Bortolotti di Zingonia. Si tratta di sedute individuali nel rispetto delle prescrizioni previste dalle linee guida formulate dal Governo. Gli allenamenti proseguiranno con le stesse modalità anche nei prossimi giorni. Tra i presenti Muriel, Zapata, Toloi e Caldara.

BOLOGNA

Da ieri anche i rossoblù sono tornati a lavorare: un’ora di corse e di ripetute a 57 giorni dall’ultima seduta. Sedute rigorosamente individuali, senza palloni e senza attrezzi — vista la chiusura di tutte le altre strutture del Galli ad eccezione dei campi — e con un protocollo chiaro per poter accedere all’allenamento. E' di oggi invece la notizia di una presenza a Casteldebole di Sinisa Mihajlovic, per una seduta di allenamento individuale a Casteldebole. Alle 10.00 l'allenatore del Bologna ha varcato i cancelli del centro sportivo, dirigendosi sul campo, correndo e facendo addominali, come ieri ha fatto la squadra.

BRESCIA

Nessuna decisione ufficiale sulla ripresa degli allenamenti. Dopo la circolare diramata dal Viminale - la quale prevede la ripresa degli allenamenti individuali per gli sport di squadra -, le Rondinelle hanno preso tempo e non hanno ancora deciso quando riprendere le attività. I lombardi hanno iniziato da questo pomeriggio a sottoporre i propri calciatori ai test propedeutici alla ripresa. Su questo punto, però, ancora nessuna decisione è stata presa: tutti i calciatori svolgeranno le visite, che dopo oggi proseguiranno anche nei prossimi giorni.

CAGLIARI

Incassato il via libera da parte della Regione Sardegna agli allenamenti individuali ad Asseminello, il Cagliari ha deciso di aspettare ancora qualche giorno prima di programmare il ritorno nel centro sportivo. Prima serve l'approvazione definitiva del protocollo sanitario Figc, poi Nainggolan e compagni potranno tornare ad allenarsi nella struttura di Sa Ruina. La data programmata per il possibile rientro è stata fissata per lunedì 11 maggio, con i calciatori che avrebbero a disposizione i quattro campi per le sedute atletiche. Qui tutti i dettagli.

FIORENTINA

Gli allenamenti (individuali) per la Fiorentina ripartiranno da venerdì 8 maggio, ma solamente dopo un ciclo collettivo di test sul virus che inizierà domani, e si protrarrà anche per la giornata di giovedì, così da avere il benestare sanitario per riprendere. I controlli cui dovranno essere sottoposti sia i calciatori che i membri dello staff, saranno svolti a domicilio, presso le abitazioni. Questo perché l'ingresso al Centro Sportivo Davide Astori non sarà possibile fino a che non ci sarà certezza che nessun caso positivo sia stato riscontrato. Il comunicato ufficiale del club.

GENOA

Il "Signorini" resta chiuso. Almeno per ora. Nella settimana in cui molte squadre del campionato hanno deciso di riaprire gran parte dei centri sportivi per allenamenti individuali, in base a quanto emesso dal Governo per la fase 2, il Genoa invece preferisce mantenere una posizione attendistica. Secondo quanto filtra da Villa Rostan il club, prima di tornare in campo, preferisce attendere il protocollo sanitario che la FIGC sta discutendo con il Comitato tecnico-scientifico per avere un quadro più certo della situazione.

HELLAS VERONA

In linea con quanto sta accadendo in tutte le società di Serie A, anche l'Hellas Verona ha iniziato ieri a sottoporre la prima parte della rosa ai tamponi e ai test sierologici che proseguiranno anche nella giornata di oggi. I risultati, che anticiperanno la ripresa degli allenamenti singoli, arriveranno tra domani e venerdì.

INTER

I giocatori dell'Inter hanno posto una condizione per tornare ad allenarsi come richiesto dal club: prima l'esito dei tamponi effettuati poi il ritorno in campo. Slitta dunque il ritorno al Suning Center, almeno fino a quando i giocatori non saranno sicuri che siano tutti negativi. "Senza sicurezze non ripartiamo" è il messaggio lanciato dalla squadra alla società, che ora dunque aspetterà, come tutti, l'esito dei test e poi darà il via alla fase degli allenamenti singoli.

JUVENTUS

La Juventus ha ripreso ieri gli allenamenti individuali alla Continassa e attraverso Twitter ha postato alcune immagini dei propri giocatori in campo, mentre sul sito ufficiale ha comunicato: "Dopo la giornata di test ed esami, effettuati ieri, al J Medical, una parte dei calciatori della Juventus ha iniziato a frequentare lo Juventus Training Center della Continassa per seguire un percorso di ripresa della forma agonistica. Si rammenta che in base alla circolare del Ministero dell’Interno del 3 maggio, tali allenamenti si svolgeranno su base individuale e con arrivi scaglionati per permettere la piena ottemperanza alle norme in vigore".

LAZIO

A più di due mesi dall'ultima volta (era il 7 marzo), i giocatori della Lazio potranno tornare a lavorare atleticamente a Formello: la circolare del 2 maggio della Regione Lazio consente infatti l’utilizzo delle strutture a porte chiuse per lavori individuali anche per chi pratica sport di squadra a partire da mercoledì 6, ovvero oggi. In un ambiente completamente sanificato e nel pieno rispetto delle norme vigenti, saranno 24 i tesserati che, dopo aver svolto ieri le visite mediche propedeutiche, si rimetteranno scarpini (o scarpe da ginnastica) per calcare i campi da gioco e ricominciare a fare sul serio. Qui tutti i dettagli.

LECCE

Subito dopo il Sassuolo, anche i giallorossi di Liverani hanno ripreso a lavorare individualmente e facoltativamente al Via del Mare. I giocatori hanno utilizzato solo il manto erboso e la pista di atletica rispettando le norme di distanziamento sociale. I salentini sono stati tra i primi a riprendere tra le squadra di Serie A.

MILAN

Il Milan ha rimesso in moto la macchina organizzativa e ieri mattina ha effettuato i primi screening medici per un gruppo di otto giocatori della rosa. Nella giornata di oggi e domani la squadra completerà gli esami a squadra e staff di Stefano Pioli per riprendere poi gli allenamenti individuali a Milanello entro giovedì o venerdì. I fratelli Donnarumma, Hernandez, Biglia, Gabbia, Bonaventura, Duarte, sono stati i primi ad essere sottoposti ad analisi del sangue ed elettrocardiogramma alla clinica “La Madonnina”. Qui tutti i dettagli.

NAPOLI

Dal 18 maggio torneranno gli allenamenti di squadra, ma ieri è stata una giornata chiave per il ritorno quantomeno a quelli individuali col primo giro di tamponi direttamente nelle abitazioni degli azzurri. A Castel Volturno intanto è tutto pronto da tempo, seguendo l'ordinanza del Governatore Vincenzo De Luca per le sedute individuali: probabilmente, però, servirà qualche altro giorno per rivedere gli azzurri ruotare sui 3 campi del centro tecnico: bisognerà attendere i risultati del primo tampone, già in giornata, e poi procedere con un secondo e quindi almeno altre 48 ore prima del via libera.

PARMA

Come già messo in atto da Sassuolo e Bologna, anche il Parma da oggi, mercoledì 6 maggio, mette a disposizione il proprio centro sportivo per i giocatori della prima squadra, che avranno la facoltà di proseguire l’attività individuale di mantenimento. Sarà dunque consentito agli atleti esclusivamente l’accesso ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento, mentre spogliatoi, palestra, uffici e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi. Non saranno presenti l’allenatore e i collaboratori tecnici: la società è intervenuta dunque per dar molto ai giocatori che lo vorranno, l'allenamento individuale risulta infatti essere facoltativo, di sfruttare appieno le possibilità di Collecchio.

ROMA

Ultimo giro di visite e di allenamenti in casa, poi da domani sarà possibile per la Roma tornare a correre a Trigoria. Sedute individuali fino al 18 maggio, ma è già un passo avanti. Come per i test medici, anche per gli allenamenti i calciatori saranno divisi per gruppi e spalmati sui tre campi a disposizione in modo che possano rimanere ben distanziati tra di loro. In campo anche lo staff di Fonseca sarà ridotto all’osso perché in questa prima fase non è ancora previsto l’utilizzo del pallone.

SAMPDORIA

La Sampdoria, come altri club, mette a disposizione i campi del centro sportivo “Mugnaini” ai calciatori che vorranno sostenere sedute individuali atletiche facoltative. Con l’inizio della fase 2, il club di Corte Lambruschini ha proposto questa possibilità a Quagliarella e compagni, ma senza obbligo e con rigorose norme. Nella giornata di oggi, i giocatori - che nel periodo del lockdown sono stati costantemente monitorati dallo staff sanitario - hanno iniziato a sottoporsi a test medici programmati. Da domani mattina, al massimo in 3 per turno, chi vorrà potrà recarsi al centro sportivo per 40/60 minuti complessivi di allenamento, oppure continuare a svolgere il programma dei preparatori nelle proprie abitazioni o nei dintorni.

SASSUOLO

Prima squadra ad iniziare gli allenamenti, secondo un programma che scagliona i giocatori dalla mattina fino alle 15: mai più di due su ognuno dei tre campi, docce e palestre chiuse, si arriva da soli in tuta e si torna a casa per la doccia, anche l'acqua da bere viene da casa. Presenti al centro sportivo solo un medico e un preparatore del club "In questa fase, sostituiamo semplicemente il Parco, potenziale pericolo anche per i tifosi, con il centro sportivo", spiega Carnevali.

SPAL

In seguito alla possibilità di riprendere gli allenamenti di squadra dal 18 maggio prossimo, la SPAL si sta preparando in vista di un eventuale ritorno in campo della Serie A e lo sta già facendo da diversi giorni. Già dall'inizio della scorsa settimana infatti, in linea con le decisioni adottate dalle altre società del massimo campionato italiano, i biancazzurri hanno richiamato a Ferrara: non ci sono però date circa una possibile ripresa delle sedute individuali.

TORINO

Continueranno oggi e domani le visite mediche del Torino, al centro di medicina dello sport. Sarà seguito il protocollo, con misurazione febbre e tamponi che daranno risultati nei prossimi giorni. Oggi sarà il turno di Longo, mentre per le sedute saranno impiegati sia il campo principale che quello secondario. Divisi in gruppi di sei, con tre calciatori per ogni campo: ogni seduta durerà un’ora e mezza.

UDINESE

Da ieri i campi del centro sportivo Dino Bruseschi sono a disposizione per l'attività motoria individuale dei giocatori dell'Udinese. Lo rende noto il club friulano. Il centro sportivo sarà a disposizione dei calciatori della prima squadra che, in maniera facoltativa, vorranno sostenere attività motoria individuale. L'attività si svolgerà nella più stretta osservanza delle norme di sicurezza e distanziamento sociale prescritte dalla legge, con i giocatori che accederanno, in maniera scaglionata.