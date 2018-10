FOCUS TMW - SPAL, ampio utilizzo del VAR. Spesso in modo appropriato

Fonte: in collaborazione con Ivan Cardia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ampio utilizzo del VAR nelle gare della SPAL, soprattutto in quella contro la Sampdoria. Contro il Torino manca probabilmente un cartellino rosso a Schiattarella, mentre la tecnologia toglie giustamente il rosso sventolato a Kurtic contro la Fiorentina per presunto fallo su Pezzella. Chiusura con l'ultima gara con l'Inter in cui permangono dubbi sul possibile calcio di rigore per mani di Vecino.

Per approfondire il funzionamento del VAR clicca qui.

IL CAMPIONATO DELLA SPAL

1^ giornata Bologna-SPAL 0-1

Arbitro sig. Giacomelli: al 39' manca un cartellino giallo a Dijks per fallo su Kurtic. Giusto invece il cartellino rosso sventolato a Nagy al 90' per doppia ammonizione.

2^ giornata SPAL-Parma 1-0

Arbitro sig. Orsato. Al 38' giudica bene un tocco col petto e non col braccio di Gagliolo. E il VAR non può far altro che confermare.

3^ giornata Torino-SPAL 1-0

Arbitro sig. Pasqua: al 27' Schiattarella, a gioco fermo, rifila un pugno a Belotti. Sanzione limitata al cartellino giallo, sarebbe stata più corretta l'espulsione dopo aver consultato il VAR.

4^ giornata SPAL-Atalanta 2-0

Arbitro sig. Mariani: nel finale di partita, sul 2-0, l'arbitro assegna una punizione alla Dea per fallo di Petagna su Ilicic. Il contatto però molto probabilmente si consuma dentro l'area di rigore (punizione poi calciata fuori dallo sloveno).

5^ giornata Fiorentina-SPAL 3-0

Arbitro sig. Ghersini: nel finale di partita espelle Kurtic per fallo su Pezzella, ma su segnalazione del VAR (Chiffi) torna indietro e cambia la decisione in ammonizione (probabilmente non era neanche giallo).

6^ giornata SPAL-Sassuolo 0-2

Arbitro sig. Abbattista: al 52' annullato giustamente un gol agli estensi, Petagna è in fuorigioco attivo perché ostruisce la visuale a Consigli. Al 70' giusto annullare la rete di Babacar per fuorigioco di Lirola.

7^ giornata Sampdoria-SPAL 2-1

Arbitro sig. La Penna: partita ricca di episodi da VAR. Al 21', Paloschi segna dopo una punizione battuta molto velocemente. Attesa per un silent check del VAR (Di Paolo) e rete giustamente convalidata. Al 55' ancora VAR protagonista: Cionek tocca con la mano su cross di Defrel, l'arbitro si consulta tramite un silent check e decide giustamente di non concedere il penalty. Al 60', sul gol di Defrel, Quagliarella sembra partire in fuorigioco ma il VAR convalida giustamente la rete.