FOCUS TMW - SPAL, tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di gennaio

Cessioni importanti ma anche acquisti preziosi per lottare ancora per la salvezza. Il nome ovviamente che risalta è quello di Andrea Petagna, che il Napoli ha acquistato a titolo definitivo adesso, ma che sarà un giocatore azzurro solo da giungo. Petagna, come affermato da lui stesso, resta alla SPAL in prestito con una missione in mente, salvare il club estense.

ACQUISTI -

L'acquisto più importante di questa sessione di mercato della SPAL è senza dubbio Kevin Bonifazi: il difensore, acquistato a titolo definitivo, torna nel club dove è diventato grande. Dalla Fiorentina è arrivato il centrocampista Bryan Dabo, mentre Zukanovic, svincolato, ha preso il posto di Igor. Petagna, ceduto al Napoli, resta in prestito. Scambio di prestiti con il Cagliari, Paloschi in Sardegna, Cerri a Ferrara.

L'elenco completo degli acquisti di gennaio:

Kevin Bonifazi (difensore, Torino) - Definitivo

Alberto Cerri (attaccante, Cagliari) - Prestito

Ervin Zukanovic (difensore, svincolato) - Definitivo

Andrea Petagna (attaccante, Napoli) - Prestito

Bryan Dabo (centrocampista, Fiorentina) - Prestito

CESSIONI -

Andrea Petagna è stato ceduto al Napoli, la SPAL incassa quasi 20 milioni e tiene il giocatore in prestito fino al termine della stagione. Kurtic ha chiesto la cessione ed è stato accontentato: lo sloveno è passato al Parma. La Fiorentina, nell'ultimo giorno di mercato ha prelevato il brasiliano Igor. Paloschi è passato in prestito al Cagliari, con Cerri che ha fatto il percorso inverso.

L'elenco completo delle cessioni di gennaio:

Marko Jankovic (attaccante, Crotone) - Prestito

Alberto Paloschi (attaccante, Cagliari) - Prestito

Igor (difensore, Fiorentina) - Definitivo

Andrea Petagna (attaccante, Napoli) - Definitivo

Jasmin Kurtic (centrocampista, Parma) - Definitivo

Shaka Mawuli (centrocampista, Ravenna) - Definitivo

Gabriele Moncini (attaccante, Benevento) - Definitivo