Spezia, primo anno di A è sconosciuto. Ma Okereke firma il positivo 2019-20

Il classico viaggio di novembre nei bilanci dei club di TuttoMercatoWeb deve fare i conti con il Coronavirus. Perché è evidente che sarà una stagione di flessione per i ricavi commerciali strutturati e che, al netto delle plusvalenze, praticamente tutti i club saranno in decisa flessione. Potrebbe essere un anno bianco per il Fair Play Finanziario - ma questo verrà deciso più avanti - ma per quasi tutti sarà in perdita

SPEZIA

Sarà un bilancio chiaramente molto diverso quello del 2020-21 per lo Spezia. Il primo campionato di Serie A rischia di sfalsare qualsiasi dato precedente, anche solo per una questione di introiti e di sponsor: se è vero che si perderanno alcuni introiti trascurabili attualmente (lo stadio che sarebbe stato pieno, sì, ma rispetto alla B non ha grande impatto) dall’altro ci sarà un’impennata dei premi.

DIRITTI TELEVISIVI - In primis i diritti televisivi. Nel 2018-19 lo Spezia probabilmente ha avuto introiti non esagerati, come tutte le squadre di Serie B, solitamente intorno ai 15 milioni di fatturato totale. Ed è l’ultimo dato che si può ricavare dalla camera di commercio, in attesa di un bilancio che verrà ratificato nelle prossime settimane, sicuramente prima di fine anno. Nel 2020-21 probabilmente raddoppierà il valore della produzione totale al netto delle plusvalenze.

I COSTI - Nel 2018-19 erano arrivati fino a 18 milioni, dopo che la stagione precedente si erano ulteriormente abbassati di 3,5 milioni. Quasi tutti i costi vengono ovviamente assorbiti dalla gestione del parco giocatori e per gli acquisti. C’è un però: saranno quasi certamente più dei 18 milioni dell’anno precedente per la scelta di investire ulteriormente sul parco giocatori.

OKEREKE RECORD - Lo Spezia deve ringraziare anche il suo dirigente, Guido Angelozzi, che negli anni è riuscito anche a fare discrete plusvalenze, ma l’uomo di punta è stato David Okereke, pescato in Serie D e finito in Belgio, al Bruges, per una cifra vicina agli otto milioni di euro. Lo Spezia ha fatto sapere che chiuderà il bilancio con un attivo di due milioni di euro. Proprio grazie alla cessione.