Di seguito la classifica del momento di forma delle squadre di Serie A. Negli ultimi 10 turni di campionato solo vittorie per la Lazio, che guida questa speciale classifica a punteggio pieno. Venticinque i punti conquistati dalla Juventus, 22 dall'Inter che si trova sul gradino più basso del podio.

Crisi nera per il Napoli, che negli ultimi 10 turni ha conquistato solo sei punti: la squadra di Gattuso è ultima in questa speciale classifica insieme al Genoa, squadra che dopo la vittoria della SPAL sul campo dell'Atalanta è in fondo alla classifica.

Lazio 30 punti negli ultimi 10 turni

Juventus 25

Inter 22

Roma 19

Hellas Verona 17

Torino 16

Parma 15

Milan 15

Atalanta 14

Udinese 14

Sampdoria 14

Sassuolo 12

Cagliari 12

Bologna 12

Fiorentina 9

SPAL 8

Brescia 8

Lecce 7

Napoli 6

Genoa 6