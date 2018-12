FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A: Chiellini new entry, orrore Calhanoglu

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo saldo al comando della classifica di rendimento di Serie A. Il portoghese tiene a distanza Gervinho, mentre avanza Fabio Quagliarella che come il vino migliora. New entry Giorgio Chellini, che raggiunge il numero minimo di partite a voto e si porta in quarta posizione al pari dei compagni di squadra Mandzukic e Matuidi. Nella Flop 20 il difensore del Frosinone Capuano ha il poco invidiabile primato ma sorprende il secondo posto di Hakan Calhanoglu: il turco in questa stagione è irriconoscibile, peggio persino di quello visto all'inizio dello scorso torneo.

TOP 20

6,69 CRISTIANO RONALDO (Juventus)

6,65 GERVINHO (Parma)

6,53 QUAGLIARELLA (Sampdoria)

6,50 CHIELLINI (Juventus)

6,50 MANDZUKIC (Juventus)

6,50 MATUIDI (Juventus)

6,50 LAZZARI (SPAL)

6,47 SUSO (Milan)

6,47 KOUAME (Genoa)

6,47 INSIGNE (Napoli)

6,44 PIATEK (Genoa)

6,44 BRUNO ALVES (Parma)

6,43 MILIK (Napoli)

6,41 DUNCAN (Sassuolo)

6,41 IAGO FALQUE (Torino)

6,41 DE PAUL (Udinese)

6,40 MEITE (Torino)

6,38 ICARDI (Inter)

6,37 ALLAN (Napoli)

6,36 DE VRIJ (Inter)

6,36 CANCELO (Juventus)

FLOP 20

5,42 CAPUANO (Frosinone)

5,50 CALHANOGLU (Milan)

5,53 ROSSETTINI (ChievoVerona)

5,54 FARES (SPAL)

5,55 RIGONI (ChievoVerona)

5,57 RADOVANOVIC (ChievoVerona)

5,59 PJACA (Fiorentina)

5,61 DZEMAILI (Bologna)

5,62 GOLDANIGA (Frosinone)

5,63 BARBA (ChievoVerona)

5,64 MAIELLO (Frosinone)

5,64 MARUSIC (Lazio)

5,65 SAU (Cagliari)

5,66 SIMEONE (Fiorentina)

5,66 ZAMPANO (Frosinone)

5,68 ROGERIO (Sassuolo)

5,69 ASAMOAH (Inter)

5,70 PASALIC (Atalanta)

5,70 BIRSA (ChievoVerona)

5,70 STEPINSKI (ChievoVerona)