FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A. CR7 allunga, escalation Cragno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche se già campione d'Italia, Cristiano Ronaldo non tira i remi in barca e, anzi, il suo 7.5 guadagnato nella sfida contro l'Inter lo porta ad allungare ancora su Fabio Quagliarella. Il portoghese è il miglior giocatore per rendimento della Serie A secondo i voti di Tuttomercatoweb. A completare il podio Duvan Zapata, sale in quarta posizione Ilicic ed è sorprendente l'escalation di Alessio Cragno, quinto in graduatoria. Di seguito la Top e la Flop 20:

TOP 20

6,71 CRISTIANO RONALDO (Juventus)

6,59 QUAGLIARELLA (Sampdoria)

6,48 ZAPATA (Atalanta)

6,46 ILICIC (Atalanta)

6,40 CRAGNO (Cagliari)

6,40 PALACIO (Bologna)

6,39 PIATEK (Milan)

6,39 LAZZARI (SPAL)

6,38 CHIELLINI (Juventus)

6,36 ZANIOLO (Roma)

6,36 ANSALDI (Torino)

6,35 MILIK (Napoli)

6,35 MATUIDI (Juventus)

6,34 GERVINHO (Parma)

6,34 CHIESA (Fiorentina)

6,32 MERTENS (Napoli)

6,31 SIRIGU (Torino)

6,31 DONNARUMMA (Milan)

6,30 EL SHAARAWY (Roma)

6,28 POLITANO (Inter)

FLOP 20

5,57 RADOVANOVIC (Genoa)

5,57 ROSSETTINI (ChievoVerona)

5,58 VESELI (Empoli)

5,62 CAPUANO (Frosinone)

5,63 SIMEONE (Fiorentina)

5,65 GOLDANIGA (Frosinone)

5,66 BERESZYNSKI (Sampdoria)

5,67 STEPINSKI (ChievoVerona)

5,67 ZAMPANO (Frosinone)

5,68 RIGONI (ChievoVerona)

5,68 IONITA (Cagliari)

5,69 ROGERIO (Sassuolo)

5,70 BARBA (ChievoVerona)

5,70 MEGGIORINI (ChievoVerona)

5,72 PINAMONTI (Frosinone)

5,72 BANI (ChievoVerona)

5,73 ZUKANOVIC (Genoa)

5,74 ZAZA (Torino)

5,75 HETEMAJ (ChievoVerona)

5,75 TROOST-EKONG (Udinese)