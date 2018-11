FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A: CR7 allunga, Mandzukic e Inglese le novità

Wanda Nara: "Non vedo male l'Inter in un confronto con la Juve"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 26 novembre

Beneforti: "Gare ferme per i cori? Troppo potere alle curve"

Il derby di Audero: la Samp è in buone mani

Lazio, Lotito: "Milinkovic? Non vogliamo cederlo, ma mai dire mai"

Montefusco: "Napoli, prendi Ibra e manda Milik in prestito"

Cagliari, Dessena: "Pareggio sudato e meritato. A Frosinone per vincere"

Lukovic: "Napoli, al San Paolo una Stella Rossa in fiducia"

Juve, non solo Champions: stasera Paratici studierà Gaya

Cagliari, Maran: "Prova di maturità ma non dobbiamo accontentarci"

Roma all'esame Real: Dzeko resta in dubbio

Juve, stasera sfida al Valencia: basta un punto per gli ottavi

Cristiano Ronaldo allunga al comando della classifica di rendimento di Serie A attraverso i voti di Tuttomercatoweb. Il 7,5 nella partita contro la SPAL porta la sua media voto a 6,77. Saldo al secondo posto Suso mentre sale sul terzo gradino del podio Meité. Nuova entrate in classifica Mario Mandzukic e Inglese. Nella contro-classifica il dominio del ChievoVerona resta netto con Radovanovic e Rossettini fin qui peggiori in assoluto. Fra le grandi delusioni di questa stagione saltano all'occhio i nomi di Giovanni Simeone, Hakan Calhanoglu e Sergej Milinkovic-Savic.

