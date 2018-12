FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A: CR7 campione d'inverno. Podio Over 30

Si chiude il girone d'andata di Serie A e al giro di boa Cristiano Ronaldo è il principe d'inverno. Il portoghese mantiene le attese e dopo 19 giornate è capocannoniere e giocatore dalla miglior media voto. Podio tutto "Over 30", completato dall'immortale Quagliarella e dal piacevole ritorno Gervinho. Scivola sempre più Suso, il cui pessimo mese di dicembre lo porta al 19° posto. Nella contro-classifica altro pomeriggio no per Capuano, espulso e sempre più ultimo.

TOP 20



6,74 CRISTIANO RONALDO (Juventus)

6,61 QUAGLIARELLA (Sampdoria)

6,54 GERVINHO (Parma)

6,50 CHIELLINI (Juventus)

6,50 LAZZARI (SPAL)

6,47 PIATEK (Genoa)

6,47 MANDZUKIC (Juventus)

6,47 MATUIDI (Juventus)

6,47 MILIK (Napoli)

6,46 DUNCAN (Sassuolo)

6,45 KOUAME (Genoa)

6,44 ZAPATA (Atalanta)

6,42 BRUNO ALVES (Parma)

6,38 IAGO FALQUE (Torino)

6,38 ICARDI (Inter)

6,36 CANCELO (Juventus)

6,36 DE PAUL (Udinese)

6,34 MERTENS (Napoli)

6,33 SORRENTINO (ChievoVerona)

6,33 SUSO (Milan)

FLOP 20

5,38 CAPUANO (Frosinone)

5,40 PULGAR (Bologna)

5,50 NAGY (Bologna)

5,54 VESELI (Empoli)

5,55 RIGONI (ChievoVerona)

5,55 PEREIRA (Genoa)

5,55 SIMEONE (Fiorentina)

5,56 RADOVANOVIC (ChievoVerona)

5,58 PJACA (Fiorentina)

5,59 ROSSETTINI (ChievoVerona)

5,59 FARES (SPAL)

5,59 CALHANOGLU (Milan)

5,59 ROGERIO (Sassuolo)

5,60 SANDRO (Genoa)

5,63 MEGGIORINI (ChievoVerona)

5,63 DZEMAILI (Bologna)

5,65 KLAVAN (Cagliari)

5,66 IONITA (Cagliari)

5,67 PASALIC (Atalanta)

5,67 BRADARIC (Cagliari)