FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A. Douglas Costa a un centesimo da Immobile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Douglas Costa è a un solo centesimo da Ciro Immobile. Il brasiliano è protagonista indiscusso di questo finale di stagione e sogna il sorpasso sul filo di lana, mentre il capocannoniere della Serie A è fermo ai box. Lorenzo Insigne si mantiene in terza posizione mentre il vincitore del TMW Best Marks dello scorso anno, Dries Mertens, è fuori dalla Top 20. Di seguito la classifica dei migliori e dei peggiori della Serie A per media voti dopo 36 giornate, tenendo in considerazione solamente i giocatori con almeno 20 partite a voto:

TOP 20

6,66 IMMOBILE (Lazio)

6,65 DOUGLAS COSTA (Juventus)

6,49 INSIGNE (Napoli)

6,45 LUIS ALBERTO (Lazio)

6,44 ALLAN (Napoli)

6,44 KOULIBALY (Napoli)

6,43 ILICIC (Atalanta)

6,42 GOMEZ (Atalanta)

6,42 DYBALA (Juventus)

6,40 ALISSON (Roma)

6,39 VERDI (Bologna)

6,39 ICARDI (Inter)

6,37 SKRINIAR (Inter)

6,35 LJAJIC (Torino)

6,34 DE VRIJ (Lazio)

6,34 DZEKO (Roma)

6,32 CHIESA (Fiorentina)

6,32 FELIPE ANDERSON (Lazio)

6,31 CALDARA (Atalanta)

6,29 QUAGLIARELLA (Sampdoria)

FLOP 20



5,54 VENUTI (Benevento)

5,54 FARES (Hellas Verona)

5,54 CATALDI (Benevento)

5,57 FERRARI (Hellas Verona)

5,57 TOMOVIC (ChievoVerona)

5,59 FALCINELLI (Fiorentina)

5,61 SAMIR (Udinese)

5,62 MAXI LOPEZ (Udinese)

5,64 FELIPE (SPAL)

5,66 MATRI (Sassuolo)

5,66 FOFANA (Udinese)

5,67 DJIMSITI (Benevento)

5,68 BUCHEL (Hellas Verona)

5,68 PADOIN (Cagliari)

5,68 BERARDI (Sassuolo)

5,69 ANDREOLLI (Cagliari)

5,71 CAPUANO (Crotone)

5,72 LETIZIA (Benevento)

5,72 STRYGER LARSEN (Udinese)

5,73 GONZALEZ (Bologna)