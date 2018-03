FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A. Koulibaly sul podio. Icardi new entry

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allan scende dal podio, facendo salire Kaolidou Koulibaly. Immutate invece le prime due posizioni della classifica di rendimento di Serie A, secondo i voti di Tuttomercatoweb. Sale di sei posizioni Josip Ilicic, grazie alla tripletta al Verona e l'8 in pagella. Entra in classifica Mauro Icardi: il suo 9 guadagnato contro la Sampdoria lo porta ad insediarsi in 15esima posizione. Si rivede Luis Alberto mentre salutano la classifica Iago Falque e Dzeko. Nella flop 20 resta nella poco ambita prima posizione Lorenzo Venuti del Benevento, seguito da Heurtaux e Nenad Tomovic, la cui prestazione negativa contro il Milan l'ha portato a entrare nei peggiori tre. Di seguito le classifiche:

TOP 20

6,65 IMMOBILE (Lazio)

6,59 INSIGNE (Napoli)

6,54 KOULIBALY (Napoli)

6,54 ALLAN (Napoli)

6,50 DOUGLAS COSTA (Juventus)

6,48 DYBALA (Juventus)

6,46 MERTENS (Napoli)

6,43 SKRINIAR (Inter)

6,42 ILICIC (Atalanta)

6,42 PALACIO (Bologna)

6,42 VERDI (Bologna)

6,41 ALISSON (Roma)

6,39 GOMEZ (Atalanta)

6,39 QUAGLIARELLA (Sampdoria)

6,38 ICARDI (Inter)

6,38 MARIO RUI (Napoli)

6,38 PJANIC (Juventus)

6,37 SUSO (Milan)

6,34 BENATIA (Juventus)

6,33 LUIS ALBERTO (Lazio)

FLOP 20

5,46 VENUTI (Benevento)

5,47 HEURTAUX (Hellas Verona)

5,50 TOMOVIC (ChievoVerona)

5,50 COSTA (Benevento)

5,54 FALCINELLI (Fiorentina)

5,55 CATALDI (Benevento)

5,55 BERARDI (Sassuolo)

5,57 FELIPE (SPAL)

5,60 FARES (Hellas Verona)

5,62 FERRARI (Hellas Verona)

5,63 CAPUANO (Crotone)

5,65 VALOTI (Hellas Verona)

5,66 MURRU (Sampdoria)

5,66 MATRI (Sassuolo)

5,67 SAMIR (Udinese)

5,67 LOMBARDI (Benevento)

5,67 DUNCAN (Sassuolo)

5,68 MAXI LOPEZ (Udinese)

5,69 BESSA (Genoa)

5,69 SALAMON (SPAL)