FOCUS TMW - Top e Flop 20 di A. Luis Alberto allunga anche in serata no

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luis Alberto si conferma miglior giocatore della Serie A dopo il 16° turno. Lo spagnolo anche in una serata no come quella di Cagliari riesce ad accendere la luce alla sua Lazio, segnando un insperato pareggio che darà vita a una clamorosa rimonta. Perde terreno Ciro Immobile, stavolta a bocca asciutta. Terzo gradino del podio per Sirigu mentre la controclassifica vede suo malgrado la Sampdoria a dominare, nonostante sotto la guida di Claudio Ranieri stia risalendo posizioni in classifica. Questa la Top e la Flop 20 di Serie A:

TOP 20

6,84 LUIS ALBERTO (Lazio)

6,72 IMMOBILE (Lazio)

6,70 SIRIGU (Torino)

6,65 NAINGGOLAN (Cagliari)

6,65 DYBALA (Juventus)

6,64 MILIK (Napoli)

6,59 RIBERY (Fiorentina)

6,58 ANSALDI (Torino)

6,56 CORREA (Lazio)

6,54 BERARDI (Sassuolo)

6,53 JOAO PEDRO (Cagliari)

6,53 KULUSEVSKI (Parma)

6,50 PELLEGRINI (Roma)

6,47 CASTROVILLI (Fiorentina)

6,44 DZEKO (Roma)

6,44 BERISHA (SPAL)

6,43 GOMEZ (Atalanta)

6,42 OLSEN (Cagliari)

6,42 VELOSO (Hellas Verona)

6,41 SMALLING (Roma)

FLOP 20

5,30 BERESZYNSKI (Sampdoria)

5,44 MURILLO (Sampdoria)

5,50 RISPOLI (Lecce)

5,50 MURRU (Sampdoria)

5,50 VIEIRA (Sampdoria)

5,50 SAMIR (Udinese)

5,54 BADELJ (Fiorentina)

5,54 VERDI (Torino)

5,54 DE PAUL (Udinese)

5,54 ZAPATA (Genoa)

5,54 BERNARDESCHI (Juventus)

5,55 RECA (SPAL)

5,55 LERAGER (Genoa)

5,55 CALABRIA (Milan)

5,55 PELUSO (Sassuolo)

5,56 AYÈ (Brescia)

5,56 MARTELLA (Brescia)

5,57 KESSIE (Milan)

5,58 IGOR (SPAL)

5,60 NKOULOU (Torino)